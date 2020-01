Eryma acquiert la société Sécurité Consultants

janvier 2020 par Marc Jacob

Acteur de la sûreté et de l’intégration de solutions IP en France depuis plus de 30 ans, Eryma a réalisé l’acquisition de la société Sécurité Consultants, spécialisée dans la conception, l’installation et la maintenance de systèmes de sécurité.