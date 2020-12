IBM permet aux entreprises d’expérimenter le chiffrement totalement homomorphe

décembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

S’appuyant sur le travail et les outils développés par IBM Research et IBM Z, les nouveaux services de chiffrement homomorphe d’IBM Security fournissent un environnement d’hébergement évolutif sur IBM Cloud, ainsi que des services de conseil et d’infogérance pour aider les clients à commencer à s’informer et à concevoir des solutions prototypes qui peuvent tirer parti du FHE.

Ces solutions peuvent permettre aux entreprises d’appliquer des fonctions, telles que la recherche, l’analyse et l’IA à leurs données sensibles dans un environnement, sans révéler ces données aux autres services - ce qui les aide à maintenir la conformité et la confidentialité dans le cadre d’une stratégie de sécurité "zero trust". De plus, le FHE est basé sur la cryptographie par réseau euclidien qui est considérée comme « résistante aux ordinateurs quantiques », c’est-à-dire résistante à la vitesse de calcul de ces ordinateurs.

Disponibles dès aujourd’hui, les nouveaux services de chiffrement homomorphe d’IBM Security sont conçus pour aider à éduquer et préparer les clients à concevoir et déployer des applications compatibles FHE à mesure que la technologie atteindra sa maturité dans un avenir proche. Le service comprend l’accès à la fois aux outils et à l’expertise nécessaires pour démarrer avec le FHE, notamment :

•Les outils de FHE développés par IBM Research, qui fournissent des modèles pour les cas d’usage courants de FHE tels que la recherche chiffrée, l’IA et le machine learning ;

•Des indications, du conseil et une assistance pédagogique fournis par des experts en cryptographie d’IBM, aidant les entreprises à acquérir les compétences nécessaires pour concevoir et travailler avec des applications compatibles FHE ;

•Un environnement d’hébergement évolutif sur IBM Cloud permettant aux développeurs de commencer à expérimenter et à concevoir des prototypes pour leurs propres applications compatibles FHE.