Secure-IC lance de nouvelles technologies de protection

décembre 2020 par Marc Jacob

Secure-IC annonce le lancement de ses technologies de protection (« Silicon Intellectual Property » - IPs) en offre Cloud.

Via l’App Store Xilinx, tout juste lancé ce 9 décembre (https://appstore.xilinx.com/) qui permet aux millions d’utilisateurs de Xilinx de trouver et d’utiliser en toute sécurité des IP tierces dans le Cloud et adossé à la technologie de gestion des droits numériques (DRM) d’Accelize, Secure-IC est désormais en mesure d’offrir à ses clients la possibilité de tester ses technologies de sécurité dans le Cloud avant de les déployer.