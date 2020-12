Les modules matériels de sécurité (HSM) nShield de Entrust devient partenaire de Mirantis Kubernetes Engine

décembre 2020 par Marc Jacob

Mirantis Kubernetes Engine est une plate-forme de conteneurisation accélérant le développement et la diffusion des applications modernes. Elle élargit le choix proposé aux développeurs, simplifie l’intégration et l’automatisation à l’échelon DevOps, et offre un canal sûr à destination d’environnements Kubernetes exploitable en tout lieu.

Les HSM nShield, déployés sur site ou nShield as a Service, sous forme de service, exécutant nShield Container Option Pack, s’intègrent à présent avec Mirantis Kubernetes Engine. Ces modules HSM nShield de Entrust offrent une assurance de sécurité élevée, conforme aux normes FIPS 140-2 de niveau 3 et au niveau EAL4+ dans l’échelle des Critères Communs, dans un environnement propice à la génération de clés cryptographiques servant à la signature, à la vérification et au chiffrement des données confidentielles pour Mirantis Kubernetes Engine. Les développeurs d’applications ont à présent accès à des fonctionnalités cryptographiques – notamment des outils perfectionnés de création de clés, signature et chiffrement – au sein de cet environnement à base de conteneurs, protégeant les transactions et données applicatives sensibles.

Qu’ils soient déployés physiquement sur site ou sous forme de service, les modules matériels de sécurité nShield de Entrust offrent des services cryptographiques certifiés qui s’intègrent aisément à des applications conteneurisées pour faciliter l’évaluation et la conformité aux obligations réglementaires. Ces HSM nShield concrétisent la confiance en dissociant les fonctions de sécurité stratégiques des opérations informatiques. En faisant appel à l’architecture hors pair de gestion des clés Security World, et en misant sur la séparation des tâches, les administrateurs sécurité exercent un contrôle étroit sur l’accès et l’exploitation des chartes d’utilisation des clés, et veillent à ce qu’aucun individu ni aucune entité ne puissent compromettre les fonctions de sécurité.