Hewlett Packard Enterprise annonce une nouvelle génération de stockage destinée aux PME

septembre 2020 par Marc Jacob

Alors que dans le contexte économique actuel le numérique est roi, la plupart des PME essaient de limiter leurs dépenses technologiques. Avec HPE MSA, les PME peuvent préserver leur trésorerie grâce à une solution de stockage d’entrée de gamme mise à jour en continue avec de nouveaux services de données et une architecture moderne. HPE MSA permet également aux PME de veiller à ce que leurs données importantes soient sécurisées et facile d’accès pour les employés, quel que soit leur lieu de travail. Grâce à ses nouveaux services de données et à une architecture modernisée, HPE MSA propose également aux entreprises de services à la demande - comme le streaming média et l’éducation en ligne - de gérer plus facilement leurs applications distribuées et leurs charges de travail.

Améliorations apportées à l’architecture du HPE MSA Gen 6

Les mises à jour de HPE MSA répondent aux besoins des PME, avec notamment une hiérarchisation automatique pour un accès rapide aux données, un outil MSA Health Check amélioré réduisant les causes courantes d’interruption de service et l’intégration avec HPE Cloud Volumes Backup pour la sauvegarde et l’archivage des données dans le Cloud.

Parmi les nouvelles fonctionnalités :

• La hiérarchisation libre qui permet d’optimiser la charge de travail tout en améliorant les performances et en réduisant les temps de latence. Cette fonction augmente les performances de 2 à 4 fois par rapport aux configurations à disque dur uniquement, et permet à la matrice de répondre aux changements de charge de travail en utilisant une petite quantité de disques durs. Cette fonction permet de transférer en temps réel les données les plus chaudes sur le support le plus rapide, ce qui permet d’améliorer les performances des SSD et la capacité des disques durs en fonction des besoins de la charge de travail.

• Un nouveau niveau de protection des données en réseau avec MSA Data Protection Plus (MSA DP+). Cette capacité de protection s’étend à tous les disques et d’améliorer l’efficacité et les performances globales du système en supprimant les disques durs de rechange inutilisés. En cas de défaillance d’un disque, le MSA DP+ accélère les temps de reconstruction de 25x², ce qui réduit considérablement le temps pendant lequel la baie est dans un état dégradé ou vulnérable.

• L’outil MSA Health Check élimine les causes courantes de panne. Avec cet outil, les données montrent que 76 % des appels au support HPE MSA ne seront plus nécessaire pour les clients qui utilisent la fonctionnalité MSA Health Check de manière proactive. Cet outil en ligne réduit les frais d’administration locaux en recherchant dans les données des capteurs les problèmes connus et en respectant les meilleures pratiques, ce qui améliore l’expérience de l’utilisateur et maximise la disponibilité.

• Intégration avec HPE Cloud Volumes Backup pour offrir aux clients un moyen simple et peu coûteux de protéger leurs données cloud, tout en économisant sur une appliance de sauvegarde séparée. Les PME peuvent instantanément commencer à sauvegarder sur le cloud avec HPE Cloud Volumes Backup, un service de sauvegarde sur le cloud intégré aux entreprises utilisant HPE Recover Manager Central, sans modifier les charges de travail de sauvegarde existantes. Les services de sauvegarde cloud HPE Cloud Volumes Backup sont également disponibles via HPE GreenLake.

HPE propose un portefeuille complet de solutions pour les PME, notamment le service d’abonnement mensuel récemment annoncé pour des solutions informatiques sécurisées et faciles à utiliser par l’intermédiaire des partenaires de distribution de HPE, et le HPE MicroServer, qui fournit une solution de bureau en boîte pour une base complète de technologie de bureautique pour les petites entreprises.

Le HPE MSA Gen 6 est maintenant disponible pour être commandé directement dans le monde entier et par l’intermédiaire de partenaires de distribution à partir de moins de 7 000 dollars.