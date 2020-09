Synology® présente le DS1621xs+

septembre 2020 par Marc Jacob

Synology Inc. a lancé le DiskStation DS1621xs+ qui redéfinit les attentes en matière de performances dans un format de tour compact. En associant un processeur Xeon à quatre cœurs à une mémoire ECC et à un 10GbE intégré, le DS1621xs+ place la barre plus haut en matière de stockage et de gestion des données hautes performances.

Le DS1621xs+ offre un processeur Xeon puissant que l’on trouve dans certains de nos périphériques de centre de données, mais qui est désormais inclus dans un châssis 11.5L. Grâce à des performances supérieures à 3,1 Go/s en lecture séquentielle et 1,8 Go/s en écriture séquentielle, il vous permet de traiter des ensembles de données plus volumineux et gérer plus d’utilisateurs, encore plus rapidement qu’auparavant. Nous l’avons également associé à une mémoire ECC pour une fiabilité maximale. Grâce à Btrfs et à nos options complètes de sauvegarde de données, vos données sont entre de bonnes mains.

Les six baies internes de 3,5" offrent jusqu’à 96 To de capacité de stockage brute. Lorsque cela ne suffit pas, vous pouvez étendre cette capacité jusqu’à 256 To, à la demande, en ajoutant deux unités d’extension DX517 supplémentaires pour un total de 16 disques. Le DS1621xs+ comprend également deux emplacements M.2 2280 pour un cache NVMe ultra-rapide, ce qui vous permet de bénéficier d’une vitesse de stockage jusqu’à 20 fois plus rapide, sans sacrifier aucune baie. Mise en réseau 10 fois plus rapide pour les tâches importantes Finalisez des projets de création de contenu, des tâches de sauvegarde importantes et tout ce qui nécessite des transferts de fichiers plus rapides, grâce au 10GbE intégré. Insérez une carte 10GbE supplémentaire pour accélérer et traiter les projets de rendu réseau haute résolution ou pour obtenir des performances de transfert encore plus rapide pour plusieurs machines virtuelles.

La gestion des données ne devrait pas être une tâche difficile. Synology DSM simplifie les processus difficiles et fastidieux tout en vous donnant un contrôle total sur les décisions qui comptent. Créez votre propre cloud sur site avec Synology Drive et protégez les données situées sur des PC, des machines virtuelles, un SaaS, etc. grâce à Synology Active Backup Suite.

Disponibilité

Le DS1621xs+ est disponible dès aujourd’hui auprès des revendeurs et partenaires de Synology au prix conseillé de 1.430 € HT (1.716 € TTC).