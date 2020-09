Terface présente le destructeur de documents à chargeur automatique avec système de compactage des déchets

septembre 2020 par Marc Jacob

Doté d’un très innovant système de compactage des déchets, le destructeur de documents Kobra AF.2 Compactor avec chargeur automatique de documents coupe croisée, sécurité niveau P-4 est actuellement unique sur le marché car il a l’incroyable capacité de posséder le combo chargeur auto+ système de compactage.

En effet, son système spécifique multiplie par 4 sa capacité de stockage des déchets papier, ce qui permet de passer d’une capacité de 150 L à 600 L et évite ainsi les vidages fréquents de la corbeille.

Sa capacité incroyable de broyer 37 feuilles par minute permet la destruction rapide d’un volume important de documents format A4.

Quant au chargeur automatique, ce dernier est de grandes dimensions puisqu’il peut contenir de 350 à 400 feuilles. Sa vitesse de destruction est rapide : 37 feuilles A4/minutes.

Une fois le papier détruit, le compacteur intégré réduit par 4 le volume des confettis récoltés, ce qui optimise la capacité du sac et évite les vidages trop fréquents de la corbeille.

De plus, ce système de compactage permet d’augmenter le niveau de sécurité d’un niveau.

Les destructeurs de documents à chargeur automatique sont idéaux pour détruire un volume important de documents. Pratiques, rapides et faciles d’utilisation, ils permettent un réel gain de temps. Placez les documents à détruire dans le chargeur automatique et le destructeur s’occupe du reste…

6 caractéristiques du destructeur de papier

• Moteur fonction 24h sans surchauffe avec transmission par chaînes en acier « Super Potential Unit »

• Serrure à combinaison électronique afin de garantir la confidentialité et la sécurité des documents en cours de destruction

• Système Oil Free exclusif : les lames ne requièrent aucune lubrification ni entretien

• Super Potential Power System : transmission par chaînes et engrenages en acier

• Arrêt de sécurité : arrêt automatique en cas de porte ouverte et sac plein et retour automatique : inverse automatiquement le matériel inséré en cas de bourrage

Les produits Kobra sont fabriqués en Italie à partir de composant européen, avec une gamme de plus de 90 modèles vendus dans une centaine de pays. Kobra est l’une des plus importantes marques de destructeurs de document au monde.

Les produits Kobra sont distribués en France par Terface spécialiste de la vente aux professionnels de machines à relier et de destructeurs de documents. Avec 35 ans d’expérience dans la vente de relieurs et destructeurs de papiers, Terface met à disposition de ses clients son expertise et ses marques exclusives Unibind et Kobra.

Son objectif premier : la qualité adaptée aux besoins de chaque client et cela avec un niveau de service irréprochable.