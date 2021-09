TEHTRIS nouveau partenaire des matinales mensuelles du CyberCercle

septembre 2021 par Marc Jacob

Nous sommes heureux et fiers d’accueillir l’entreprise française innovante de cybersécurité TEHTRIS comme partenaire de nos matinales mensuelles à Paris, à l’heure où nous allons fêter notre 100ème le 23 septembre prochain. Confiance, souveraineté et engagement : 3 valeurs qui nous rassemblent pour faire avancer la réflexion et contribuer aux politiques publiques sur la sécurité numérique, au service de l’intérêt général.

Par ce partenariat, TEHTRIS souhaite apporter son expertise sur les enjeux de la société numérique. En rejoignant le CyberCercle, elle s’associe ainsi à la dynamique d’échanges et de réflexion menée sur la sécurité numérique en France et en Europe.

« TEHTRIS est à l’initiative de la conférence de cybersécurité HACK-IT-N qu’elle organise depuis 2016 et mécène dans la formation des ingénieurs en cybersécurité à travers son partenariat avec l’ENSEIRB-MATMECA. Nous nous retrouvons ainsi totalement dans les valeurs de partage de connaissance, de pédagogie et l’esprit fédérateur du CyberCercle. Le Cy-berCercle est un cadre de confiance, générateur d’analyses et d’expertises croisées de qualité sur les sujets qui animent TEHTRIS au quotidien. Nous sommes ravis d’apporter notre contribution et ainsi de faire encore grandir la cybersécurité des entreprises et administrations. » Éléna POINCET & Laurent OUDOT, co-fondateurs de TEHTRIS.

Fondée en 2010, TEHTRIS est un éditeur leader mondial dans la neutralisation automatique et sans action humaine des cyberattaques avec la TEHTRIS XDR Platform. Avec son ingénierie « Security & Ethics by design », cette solution apporte aux spécialistes de la cybersécurité une vision holistique de leur infrastructure, tout en garantissant la confidentialité de leurs données. OPEN XDR, elle est compatible avec les solutions de sécurité du marché au moyen de ses APIs. Grâce sa technologie, TEHTRIS se positionne en tiers de confiance européen. Avec ses partenaires internationaux, TEHTRIS XDR Platform surveille, analyse, détecte et neutralise les menaces dans plus de 100 pays au profit d’acteurs majeurs de l’industrie, des transports, de l’ingénierie et des services, et des administrations. En veille permanente sur la cybercrimi-nalité et à l’écoute de ses clients, sa volonté est de réduire au maximum les risques, pour faire face à l’imprévisible.

Créé en 2011 par Bénédicte PILLIET, le CyberCercle est un cercle de réflexion, d’expertise et d’échanges sur la confiance et la sécurité numériques, placé sous la dynamique des élus, parlementaires et élus locaux, qui répond à un double objectif : diffuser une culture de sécurité numérique au-delà du cercle d’experts dans lequel elle est trop souvent enfermée ; contribuer, accompagner et faire rayonner les politiques publiques, en favorisant le travail en commun de l’ensemble des acteurs concernés. Dans cet objectif, le CyberCercle a mis en place des outils complémentaires pour développer et animer des communautés ad hoc : il conçoit et organise des événements fédérateurs rémanents à Paris et en région, favorisant la création de réseaux et les synergies d’actions ; publie des contenus en source ouverte, des Paroles d’Experts hebdomadaires aux ouvrages semestriels de la « Collection CyberCercle - Regards croisés » ; anime des groupes de travail thématiques ; participe à de nombreux événements et formations. Indépendant, fédérateur, fort de ses réseaux public et privé, européen, national et territorial, et de sa philosophie alliant confiance, éthique, ouverture et convivialité, le CyberCercle se positionne ainsi comme une force de propositions et d’actions au service du développement de la confiance et de la sécurité numériques au service de l’intérêt général.