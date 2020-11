HOLISEUM et GAME PARTNERS lancent « CYBER WARGAME »

novembre 2020 par Marc Jacob

CYBER WARGAME plonge les joueurs dans un contexte d’attaque-défense cyber portant sur les actifs d’une organisation. Une expérience unique, à la fois ludique et stimulante, pour saisir les enjeux essentiels de la cybersécurité.

Ce jeu de société est le fruit d’une collaboration entre Holiseum, spécialiste en cybersécurité, et Game Partners, spécialiste des serious game. L’objectif est de participer à relever le défi de la sensibilisation à la cybersécurité à grande échelle, à fortiori dans le contexte actuel avec la généralisation du télétravail et la prolifération des Cyberattaques. Cyber Wargame se destine d’emblée aux collaborateurs qui pourront dans la convivialité, apprendre et s’entrainer aux enjeux de cybersécurité, y compris dans les sphères privées.

Le jeu comme vecteur d’assimilation des bonnes pratiques

Les organisations publiques et privées sont la cible de cyberattaques toujours plus nombreuses. Or, un grand nombre de ces attaques exploite des failles humaines.

Il est donc primordial pour les organisations de sensibiliser les collaborateurs aux bonnes pratiques de protection de l’information, dans leur communauté de travail comme dans leur sphère personnelle. Les sciences humaines et les Neurosciences révèlent que c’est dans le jeu que réside le mode d’apprentissage le plus efficace car il réunit le plaisir, les émotions et l’attention du sujet apprenant.

Un partenariat pertinent et efficace pour une approche innovante

Game Partners est un éditeur de jeux de société à but pédagogique et andragogique, dont la vocation est de « mettre du jeu dans votre sérieux ». Holiseum est une Société de Services et Formations ayant une approche globale de la cybersécurité avec une volonté de créer de la sensibilisation à grande échelle, notamment au travers de sa web série "Cyber Vox" qui consacre un épisode spécial à la promotion de Cyber Wargame.

Disponible immédiatement – Commande via le formulaire du site internet.

Tarif : 30€ HT par boite de jeu.