cegedim.cloud annonce son partenariat avec Kiwi Backup pour lancer Cegedim Cloud Backup

novembre 2020 par Marc Jacob

Conscient des enjeux liés à la sauvegarde des données et à la continuité de l’activité, cegedim.cloud permet à ses clients, à travers la solution de sauvegarde externalisée en ligne Cegedim Cloud Backup, de sauvegarder les postes internes, serveurs, ordinateurs portables et sites distants utilisant des plateformes Windows, Linux ou Mac OS.

La solution offre ainsi :

• Un hébergement souverain HDS qui s’inscrit dans le périmètre des certifications de cegedim.cloud attestant la sécurité, la performance et la fiabilité de la solution ;

• Une solution Saas managée permettant un déploiement simple et rapide.

Utilisant la solution technique Kiwi Santé, Cegedim Cloud Backup est une solution fiable et sécurisée de sauvegarde externalisée permettant de se prémunir contre le risque de perte de données :

• Sauvegardes sécurisées : double chiffrement des données, déduplication automatique à la source et stockage en cluster, double authentification lors de la restauration ;

• Flexibilité et automatisation : les interfaces administrateur et utilisateur permettent en toute autonomie la configuration, la planification des sauvegardes automatiques, et la restauration des données ;

• Sauvegardes économiques permettant de réduire les coûts : technologie de l’incrémental bloc, versionning de fichiers, facturation au volume source ;

• Logiciel de sauvegarde qui s’interface aux applications métiers clients via un catalogue d’API.

cegedim.cloud associe ainsi son expertise dans le domaine de l’hébergement de données et la sécurité de l’information, à l’expérience de Kiwi Backup, acteur depuis 17 ans dans l’édition de logiciel de sauvegarde de données.