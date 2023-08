HID insère les badges d’accès professionnels dans les portefeuilles numériques en Europe

août 2023 par Marc Jacob

L’intégration de la solution d’accès mobile de HID dans les portefeuilles simplifie le contrôle d’accès aux bâtiments concernés tout en améliorant l’expérience utilisateur. Les salariés n’ont ainsi plus à sortir de leur poche une carte physique en plastique : ils sont identifiés à l’aide de leur téléphone ou de leur montre connectée. Il leur suffit d’activer leur badge virtuel dans leur portefeuille numérique pour accéder à leur lieu de travail et aux applications de leur entreprise. De son côté, cette dernière a seulement besoin d’un lecteur NFC pour mettre à profit cette forme d’authentification simplifiée.

Outre le contrôle de l’accès, le badge d’identification mobile trouve d’autres applications précieuses : utilisation de certains ordinateurs et stations de travail, impression sécurisée, accès autorisé à des zones sensibles, bornes de charge ou encore prise en charge des visiteurs.

Pour les employeurs, le badge d’identification mobile présente de nombreux avantages :

Sécurité renforcée : l’authentification biométrique sur iPhone, avec par exemple Face ID ou Touch ID, ajoute une couche de sécurité supplémentaire pour vérifier l’identité de l’utilisateur. Les technologies de chiffrement de l’Apple Wallet garantissent le stockage sécurisé et la communication des identifiants numériques.

Expérience fluide : grâce à la technologie sans fil NFC, les utilisateurs se voient octroyer l’accès à des espaces sécurisés plus vite et en toute sécurité. L’opération d’identification est aussi simple et rapide que le paiement sans contact.

Sécurisation facilitée : l’intégration des badges d’identification dans des portefeuilles numériques simplifie la distribution et la gestion des clés des bâtiments en interne. Plus besoin de s’équiper de clés d’accès physique à destination des collaborateurs et de leurs invités.

Accès constant et praticité : lorsque l’autonomie de batterie de l’appareil mobile de l’utilisateur baisse, son badge d’accès peut fonctionner jusqu’à 5 heures en activant le mode économie d’énergie.

Protection des appareils perdus ou volés : en cas de perte ou de vol de son appareil mobile, l’application Find My app aide l’utilisateur concerné à verrouiller ou localiser celui-ci. Elle permet aussi de suspendre temporairement son badge d’accès, voire de le désactiver à distance.

Baisse des coûts : l’adoption de la solution HID Mobile Access couplée aux portefeuilles digitaux évite l’édition et la distribution de badges d’accès physiques, ce qui supprime les frais associés (fabrication, maintenance et remplacement notamment). Ce passage aux identifiants digitalisés répond par ailleurs à des objectifs d’éco-responsabilité en évitant l’utilisation de matériaux en plastique non revalorisable.

Gain d’efficacité et de mise à échelle : la plateforme HID Origo facilite la gestion et la mise à jour à distance des identifiants. Hébergée dans le Cloud, cette infrastructure modulaire et aux multiples couches de sécurité, dispose de certifications délivrées par des leaders de l’industrie, et respecte en tous points les accords de service et de support de HID. Grâce aux appareils et applications d’accès mobile gérés par Origo dans le Cloud, les organisations y gagnent en termes de sécurité, d’efficacité sur le lieu de travail et peuvent redimensionner aisément leur infrastructure de contrôle des accès.

Un autre argument de taille plaide en faveur de l’intégration des badges dématérialisés dans un appareil mobile : la durabilité. La fabrication des badges physiques consomme de grandes quantités de plastique, d’autant qu’ils sont parfois réédités à plusieurs reprises pour une même personne en cas de perte. Les cartes digitalisées nécessitent moins de ressources, permettant ainsi d’atteindre les objectifs de l’entreprise au service de la protection de l’environnement.

Afin d’accélérer les implémentations de sa solution, HID s’est associé à des fournisseurs de solutions pour bâtiments intelligents et à des développeurs de logiciels, en vue d’intégrer Mobile Access à des systèmes de gestion de bâtiments. Plusieurs projets d’intégration avec des portefeuilles numériques ont été récemment menés à bien avec succès, notamment un qui implique Apple Wallet dans le gratte-ciel le plus haut de Londres, 22 Bishopsgate, ainsi qu’au siège de l’entreprise Sharry à Prague (République tchèque), spécialiste des solutions de bureaux intelligents. D’autres déploiements de grande envergure sont en cours à travers l’Europe.