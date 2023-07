Contrat renouvelé entre le gouvernement néerlandais et Oracle

juillet 2023 par Marc Jacob

Le renouvellement du contrat inclut une version des conditions générales standard du cloud, ainsi qu’un contrat de traitement des données reposant sur l’analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) du gouvernement des services cloud disponibles.

« Le renouvellement de cet accord avec Oracle marque une étape importante dans notre collaboration stratégique », déclare Richard Wiersema, Directeur des opérations chez DICTU pour le ministère de l’Économie et du Climat et fournisseur stratégique chez Oracle pour le gouvernement néerlandais. « En tant que gouvernement national, nous disposons d’un partenaire important en interne, Oracle, qui nous aide à atteindre nos objectifs numériques et nous permet de répondre aux besoins de la société néerlandaise. Le cloud joue un rôle crucial pour atteindre ces objectifs. »

OCI fournit des fonctionnalités avancées de sécurité et de confidentialité des données, permettant aux organismes gouvernementaux de travailler efficacement et en toute sécurité dans le cloud. Il respecte les normes de sécurité internationales les plus strictes, dont SOC, ISO, RGPD, PCI-DSS, HIPAA, FedRAMP, IL-5, etc. La solution offre un large éventail de fonctionnalités de sécurité, y compris des technologies de chiffrement, une gestion intégrée des identités et des contrôles d’accès stricts qui protègent contre l’accès, l’utilisation ou la divulgation non autorisée des données. Grâce à OCI, les organismes gouvernementaux peuvent stocker, traiter et analyser les données en toute sécurité tout en les aidant à répondre aux exigences les plus strictes en matière de protection de la vie privée. Les autres principaux avantages incluent les performances, la fiabilité, la rentabilité, l’intégration et l’innovation numérique. Les hautes performances et la faible latence d’OCI permettent d’exécuter les workloads les plus exigeants avec des fonctionnalités de haute disponibilité et de reprise après sinistre.

« Grâce au renouvellement de notre collaboration, nous pouvons accompagner davantage le gouvernement national en tant que partenaire cloud dans ses objectifs numériques », explique Wilfred Scholman, Country Leader d’Oracle pour les Pays-Bas. « Avec OCI, nous fournissons une infrastructure cloud conçue pour répondre aux besoins spécifiques du gouvernement des Pays-Bas. Comme avec nos autres clients, nous mettons tout en œuvre pour fournir au gouvernement les meilleures normes de technologie et de sécurité possibles afin qu’il puisse se concentrer sur les tâches essentielles destinées aux citoyens des Pays-Bas. »