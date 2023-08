Gigamon équipe les opérateurs de réseaux mobiles pour accélérer la transition de la 4G à la 5G

août 2023 par Marc Jacob

La 5G couvre aujourd’hui la moitié des marchés mondiaux et près d’un tiers de la population mondiale. Cette croissance sans précédent représente le déploiement générationnel le plus rapide de l’industrie mobile par rapport à la 3G et à la 4G. La possibilité d’avoir une visibilité complète du trafic du réseau 5G sera essentielle au succès des opérateurs qui accélèrent leur transition de la 4G à la 5G. Selon le rapport 2022 d’Ericsson sur la mobilité, le trafic des réseaux des opérateurs a doublé au cours des deux dernières années et devrait augmenter de 24 % par an au cours des cinq prochaines années. En dépit des investissements, la majeure partie du trafic des abonnés passe encore par les cœurs de réseaux 4G, même lorsque la capacité radio 5G est utilisée.

De plus en plus, les ORM se concentrent sur l’adoption de cœurs convergents pour servir à la fois les abonnés 4G et 5G à mesure qu’ils avancent dans leurs efforts de transition. Gigamon sert de socle à un nombre croissant de déploiements de cœurs de réseaux 5G, offrant une large gamme de caractéristiques et de capacités avancées.

Fournir une efficacité convergente au cœur de la 4G/5G

Gigamon a développé, mis en service et renforcé les fonctionnalités de base des ORM pour l’échantillonnage, le load balancing et la gestion des flux par abonnés, ainsi que le filtrage réseau basé sur les informations commerciales telles que le modèle de téléphone, la position cellulaire, la voix par rapport aux données, les applications over-the-top et la priorité QoS et bien plus encore. La solution d’observabilité avancée de Gigamon corrèle efficacement le trafic de signalisation avec le trafic lié aux données des utilisateurs à travers les réseaux 4G et 5G en utilisant la même infrastructure de monitoring. Cette optimisation réduit la charge sur les outils de monitoring en aval tout en maintenant la richesse de visibilité.

"Les opérateurs mobiles de toutes tailles sont soumis à une pression croissante pour innover avec la 5G tout en continuant à prendre en charge les vastes volumes de trafic 4G circulant sur leurs réseaux", souligne Shane Buckley, président et PDG de Gigamon. "Nous nous consacrons à développer des capacités critiques en partenariat étroit avec nos clients ORM pour fournir une observabilité avancée de tout le trafic mobile, qu’il s’agisse de la 4G ou de la 5G, même lorsqu’il est crypté."

L’observabilité avancée du trafic crypté du cœur de la 5G

Le chiffrement des données a été intégré aux réseaux 5G par les architectes du 3GPP pour presque toutes les interfaces, y compris les nouvelles interfaces basées sur les services (SBI) qui gèrent tout le trafic crucial de la signalisation de la 5G. Accéder à ’’une observabilité avancée de ce trafic de plan de contrôle aide à assurer la performance du réseau et à fournir une expérience utilisateur supérieure, révélant de nombreuses informations critiques cachées par le chiffrement.

Gigamon a résolu ce problème grâce à des intégrations validées avec les principaux fournisseurs de 5G, y compris Ericsson et Nokia, combinées à des innovations dans la visibilité des conteneurs, les cartes d’interface réseau intelligentes et les maillages de services. Les opérateurs qui utilisent des cœurs 5G chiffré d’Ericsson, par exemple, obtiennent une visibilité en texte clair via Gigamon à des fins de surveillance de l’ensemble du trafic. Gigamon fournit des capacités similaires à un nombre croissant de clients MNO exploitant des réseaux 5G privés qui mettent également en œuvre le cryptage.

Momentum de la 5G

D’après la GSMA, la montée en puissance de la 5G se poursuit dans plus de 70 pays et chez près de 200 opérateurs. Elle couvre désormais la moitié des marchés mondiaux et près d’un tiers de la population mondiale. Cette croissance sans précédent représente le déploiement générationnel le plus rapide de l’industrie mobile par rapport à la 3G et à la 4G. La possibilité d’observer en profondeur le trafic du réseau 5G sera essentielle au succès continu des ORM qui accélèrent leur transition de la 4G à la 5G.