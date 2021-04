GlobalSign dévoile sa solution de signature de documents basée sur une PKI

avril 2021 par Marc Jacob

GlobalSign annonce la sortie de GMOSign, sa nouvelle solution de workflow de bout en bout disponible sur le continent américain et en Europe (anciennement « GMO Agree ») GMO Sign est une solution de workflow de signature de documents basée sur le cloud. Elle a été soigneusement conçue pour simplifier les workflows de signatures, de gestion, et d’approbation de documents, ainsi que leur stockage. Axée sur la sécurité et la simplicité, cette solution de bout en bout est disponible à un prix compétitif. Quelle que soit l’organisation, les utilisateurs peuvent appliquer des signatures électroniques et numériques à l’aide du service de signature numérique (DSS) de GlobalSign via une plateforme sécurisée et conviviale. Adossé à DSS, l’un des services de télésignature leaders dans le monde, GMOSign est capable d’appliquer un important volume de signatures à votre workflow documents, sans nécessiter d’intégration particulière.

La plateforme de signature de documents GMO Sign offre un moyen plus facile d’échanger en interne et en externe, ainsi que de joindre des documents par voie électronique et en toute sécurité entre plusieurs parties. Il offre à la fois des signatures électroniques et des signatures numériques AATL (Adobe Approved Trust List) dans une seule interface, ainsi que des flux de travail de signature personnalisables en fonction des cas d’utilisation internes ou externes. GMO Sign permet aux utilisateurs d’ajouter des détails relatifs aux documents, tels que les dates de renouvellement et les périodes de préavis, ce qui améliore considérablement la gestion des dossiers. Le processus de signature permet également la conformité dans divers pays et industries avec les nouvelles réglementations favorisant les signatures soutenues par PKI, telles que la réglementation européenne eIDAS pour les signatures de base et avancées.

En dévoilant cette nouvelle solution, GlobalSign devient l’une des rares AC au monde à offrir une solution de workflow documentaire basée sur le cloud qui bénéficie de la puissance d’une infrastructure PKI — rendant caduque la gestion de tokens locaux pour plus de sérénité.

Principales caractéristiques de GMOSign :

• Signatures électroniques, signatures numériques AATL et signatures électroniques avancées conformes à l’eIDAS disponibles via une interface utilisateur unique, sans intégration ni développement supplémentaire

• Clés entièrement gérées permettant de lier les identités cryptographiques de manière puissante et transparente

• Fluidité de l’expérience de signature numérique dans le cloud, sans matériel ni expertise en PKI nécessaire

• Signatures et workflows personnalisables pour répondre à un maximum de demandes de signatures et d’approbations entre parties internes et externes

• Modèles de documents et de signatures réutilisables pour une utilisation ultérieure

• Envois en masse pour une expérience de signature universelle sécurisée afin de répondre aux besoins de signature individuels et gagner du temps

• Gestion des accès au niveau des groupes d’utilisateurs et des dossiers assurant que les documents sont en sécurité et entre de bonnes mains

• Interface claire pour gérer facilement contrats et documents

• Archivage des documents offrant aux utilisateurs une meilleure visibilité sur l’historique des documents

• Horodatage et validation à long terme

Selon les analystes de Gartner, Tricia Phillips et Brian Lowans, dans leur rapport du 22 décembre 2020 intitulé " Market Guide for Electronic Signature ", " l’adoption de la signature électronique s’est accélérée dans le contexte du travail à distance et de la transformation numérique, les exigences en matière de processus métier déterminant la sélection des solutions. Les responsables de la sécurité et de la gestion des risques doivent collaborer avec les chefs d’entreprise pour répondre aux besoins en matière de sécurité, de conformité, de droit et d’activité."

Le rapport indique également que "l’augmentation spectaculaire du travail à distance dans le monde entier a accru le besoin de signatures électroniques accessibles aux entreprises pour une variété de cas d’utilisation, tant internes qu’externes (client, partenaire ou fournisseur)."

La tarification de GMOSign commence à 1 dollar par signature, avec des réductions de prix progressives selon les volumes. Aucuns frais d’utilisation additionnels. Pour en savoir plus, rendez-vous sur (GMO Sign).