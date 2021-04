Tixeo propose de nouvelles fonctionnalité pour sa solution de visioconférence

avril 2021 par Marc Jacob

Tixeo - éditeur français proposant, une technologie de visioconférence certifiée et qualifiée par l’ANSSI[1] - annonce simplifier l’accessibilité à ses visioconférences pour en faire un réflexe simple et ainsi optimiser la collaboration à distance de ses clients. Pour cela, l’éditeur propose de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité de rejoindre une réunion via un navigateur web et de se connecter sans créer de compte personnel. Ces améliorations s’intègrent dans une toute nouvelle interface, repensée elle aussi pour faciliter et enrichir l’expérience utilisateur.

Nouvelles fonctionnalités pour une meilleure accessibilité

Tixeo intègre désormais un accès Web pour rejoindre facilement et rapidement les réunions en visioconférence. Ce mode d’accès est paramétrable par l’organisateur de la visioconférence durant la phase de planification en fonction du niveau de confidentialité des échanges. L’accès Web implique un niveau de sécurité standard qui vient compléter le niveau de sécurité élevé (labellisé ANSSI) paramétré par défaut à l’organisation d’une réunion Tixeo. Ce sera ainsi à l’organisateur de définir le niveau de confidentialité qu’il souhaite activer, en fonction de la teneur des échanges :

· le niveau de sécurité élevée, demandant aux participants de télécharger l’application Tixeo et de créer des identifiants, qui reste le mode « par défaut », ou

· le nouveau niveau de sécurité standard, permettant aux invités d’accéder à la réunion directement via le web sans devoir télécharger l’application ni s’identifier.

Tixeo va donc plus loin et complète cette facilité d’accès en donnant la possibilité de rejoindre une visioconférence sans avoir à créer de compte personnel. Les participants renseignent simplement leur identifiant personnel de réunion et leur code PIN confidentiel reçus dans l’email d’invitation : ils intègrent ensuite la réunion directement depuis leur navigateur Web ou depuis l’application Tixeo qu’ils soient sur un équipement mobile ou sur un ordinateur.

Tixeo a également totalement repensé le design de sa solution pour offrir à ses clients une interface plus moderne et agréable à utiliser, améliorant ainsi l’expérience utilisateur.

Sécurité et confidentialité : l’ADN de Tixeo

Tixeo a été l’un des premiers acteurs français à faire de la promotion de la sécurité des échanges sa mission. Depuis plus de 15 ans, l’éditeur français développe des solutions de visioconférences sécurisées, intégrant un véritable chiffrement de bout en bout de communications (vidéo, audio, data) ainsi que le chiffrement des liens de communication entre client et serveur dans le but d’aider les organisations à lutter contre le cyber-espionnage. La solution Tixeo est devenue synonyme de sécurité unique et optimale, reconnue par des acteurs privés et publics.

La fonctionnalité permettant d’activer le niveau de sécurité standard (intégrant l’accès Web) est incluse dans l’offre TixeoCloud Premium. Elle est proposée en option dans les offres TixeoPrivateCloud et TixeoServer.