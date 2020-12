GitHub supprime les bannières de consentement aux cookies sur sa plateforme

décembre 2020 par Marc Jacob

Précisons d’abord que la législation européenne oblige les entreprises à utiliser des bannières de consentement aux cookies dès lors que leurs sites web contiennent des cookies qui ne sont pas indispensables à leur bon fonctionnement. Parmi les exemples les plus courants, on peut citer les cookies utilisés par les prestataires externes, notamment pour l’analyse, le suivi et la publicité. Ces intervenants extérieurs collectent ainsi des informat ions sur le comportement des internautes sur le web. Par la suite, ils stockent ces informations dans leurs bases de données et peuvent les utiliser pour personnaliser leurs messages publicitaires.

Chez GitHub, protéger la vie privée des développeurs est une préoccupation essentielle. A ce titre, considérant que les bannières de consentement aux cookies peuvent être relativement irritantes, GitHub a décidé de trouver une manière de régler le problème. Après une brève recherche, la solution a été identifiée : il suffit de ne pas utiliser de cookies non essentiels, tout simplement.

C’est pourquoi GitHub a supprimé de son site toutes les bannières de consentement aux cookies non essentielles. Ainsi, la visite du site GitHub.com n’envoie aucune information à des services d’analyse extérieurs (et bien sûr, GitHub n’utilise toujours pas les cookies pour afficher des publicités, ou suivre les utilisateurs sur d’autres sites).

A l’avenir, GitHub s’engage à utiliser uniquement les bannières de consentement aux cookies qui sont indispensables pour le bon fonctionnement de sa plateforme. GitHub accorde depuis longtemps la priorité à la protection de la vie privée des développeurs, allant souvent au-delà des exigences légales. Par exemple, GitHub a choisi d’étendre la protection des données personnelles, initiée par l’Union Européenne, à tous les utilisateurs, quel que soit leur lieu de résidence. GitHub est convaincu que les développeurs n’ont pas à troquer leurs données personnelles contre la possibilité de collaborer sur GitHub.