NetApp déménage dans des nouveaux locaux innovants au cœur de la Silicon Valley

avril 2021 par Marc Jacob

NetApp annonce sa décision de transférer son Siège Social dans de nouveaux bureaux situés à San José, en Californie, qui seront plus adaptés à son modèle de travail hybride, et répondant aux besoins de ses employés.

Le déménagement de l’entreprise vers des bureaux ultramodernes dans le quartier de Santana Row à San José fait partie de sa transformation en cours, accélérée par la pandémie, et de sa volonté de penser l’organisation future du travail, pour prospérer dans la prochaine normalité. Les nouveaux équipements de bureau seront conçus pour favoriser la collaboration entre les différents services, le travail d’équipe, cultiver l’inclusion et augmenter l’agilité commerciale tout en priorisant les questions liées à la santé, à la sécurité et au bien-être des employés. Le nouveau Siège Social de NetApp sera situé au cœur de la Silicon Valley et sera lié plus étroitement à la communauté locale.