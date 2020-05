Gigamon : Les entreprises toujours vulnérables aux attaques malgré leurs investissements en solutions de cybersécurité

mai 2020 par Bruno Durand, Regional Vice President South and Central Europe chez Gigamon

Le constat est clair : que malgré l’augmentation des budgets alloués à la cybersécurité, les entreprises sont encore vulnérables face aux cyber attaques.

Selon Bruno Durand, Regional Vice President South and Central Europe chez Gigamon « Avec les nombreuses initiatives de transformation digitale, et ce quelle que soit la taille des entreprises, les infrastructures IT sont devenues plus complexes. En résulte, des difficultés pour les équipes IT à suivre les activités de leurs environnements, et par conséquent, à gérer efficacement la sécurité et la performance. La seule solution pour gérer efficacement ces deux facteurs dans les environnements applicatifs complexes est d’avoir une visibilité claire sur toutes les informations qui circulent dans l’infrastructure, des données brutes aux métadonnées d’applications. Cette capacité doit être intégrée à la racine des infrastructures et des réseaux. C’est également pour cette raison que l’évolution vers une architecture « Zéro Trust » prend une importance croissante et il est certain qu’il nécessite un engagement organisationnel. Les entreprises doivent plus que jamais adopter une approche « Zéro Trust » de leur réseau, afin de bénéficier d’une meilleure visibilité et une meilleure détection des menaces. »