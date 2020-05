Depuis le début du confinement, TheGreenBow a distribué plus de 50 000 licences gratuites

mai 2020 par Marc Jacob

Ainsi, très rapidement, « plus de 600 entreprises et administrations ont bénéficié de la mise à disposition gratuite de nos solutions », commente Mathieu Isaia, Chief Revenue Officer, ajoutant « aujourd’hui le nombre de licences distribuées gracieusement depuis le 13 mars, s’élève à plus de 50 000. Autant de collaborateurs en télétravail protégés ».

Le VPN français permet une connexion en toute sécurité au système d’information de l’entreprise. « Face au risque accru de cyberattaques, nos équipes se sont mobilisées pour que les entreprises françaises puissent assurer leur continuité d’activité dans les meilleures conditions de sécurité », ajoute Mathieu ISAIA.

L’offre gratuite est prolongée jusqu’à la fin de l’été. A cela s’ajoutera un délai de 3 mois toujours gratuit aux utilisateurs pour permettre aux entreprises de prendre une décision. Pour toute demande de produits, envoyez un mail à covid@thegreenbow.com

TheGreenBow qui compte plus de 2 millions d’utilisateurs dans 70 pays, édite le premier Client VPN Certifié Critères Communs EAL3+ au monde. L’éditeur a obtenu en mars dernier une nouvelle certification de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Informations (ANSSI), cette fois-ci pour son Client VPN Linux.