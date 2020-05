HID Global collabore avec Fidesmo

mai 2020 par Marc Jacob

"Au fur et à mesure que les divers accessoires et dispositifs technologiques portables gagneront en popularité, les organisations de tous types seront confrontées à la nécessité de prendre en charge de nouveaux facteurs de forme pour l’accès physique et d’autres applications" déclare Steve Currie, VP et Managing Director of Extended Access Technologies chez HID Global. "Travailler avec Fidesmo pour étendre l’usage des dispositifs technologiques portables s’inscrit dans la promesse de notre technologie d’accréditation Seos, qui offre aux utilisateurs la liberté d’utiliser leur appareil préféré, qu’il s’agisse d’un téléphone, d’une carte ou tout autre wearable, pour avancer facilement dans leur vie quotidienne".

La technologie d’identification Seos® étant conçue pour être flexible, Fidesmo peut charger l’applet Seos® au sein des éléments de sécurité inviolables (SE), intégrés par la majorité des plus grands fabricants de puces du monde. Cela permet aux fabricants de wearables utilisant des puces SE d’intégrer à leurs montres, bracelets, bagues et autres dispositifs intelligents, l’accès aux bâtiments et aux parkings ainsi que des applications complémentaires. L’authentification aux PC, aux systèmes informatiques et aux applications cloud, la collecte sécurisée de travaux d’impression, la gestion du temps et des présences, les points de vente et les transactions électroniques sont quelques-unes des nombreuses applications supplémentaires prises en charge par la technologie d’identification Seos®.

"L’équipe Fidesmo est honorée de rejoindre le réseau de partenaires d’HID et se réjouit de pouvoir fournir les références d’accès sécurisé d’HID sur notre plateforme", déclare Mattias Eld, PDG, co-fondateur de Fidesmo. "En travaillant avec HID, nous faisons évoluer toujours plus notre vision qui est de permettre aux gens de choisir leur accessoire technologie portable préféré, de se connecter et de l’utiliser avec n’importe quel service sans contact, n’importe où, à tous moments ".

Ce partenariat permet aux employés d’une entreprise d’ajouter un service de contrôle d’accès à leur wearable personnel, et aux entreprises de commander des wearables pour leur usage, pour contrôler l’accès à des zones spécifiques ou même en y ajoutant d’autres services, comme le paiement ou le titre de transport public de leurs employés.

Le processus d’intégration de Fidesmo permet aux fabricants de wearables d’intégrer des services sans contact à leurs appareils, et aux fournisseurs de services sans contact de distribuer leurs services aux marques, sans avoir besoin de matériel supplémentaire. Pour les utilisateurs de wearables, aucune pré-configuration n’est nécessaire. Ils se connectent simplement aux services et applications disponibles dans leur appareil, facilement et en toute sécurité.

L’ajout de capacités de contrôle d’accès aux technologies portables permet également de répondre à des contraintes spécifiques, telles qu’une salle blanche avec des équipements et des uniformes spécifiques qui empêchent l’utilisation de cartes à puce et/ou l’identification biométrique. Idéal donc pour les environnements de production pharmaceutique, ainsi que pour les salles d’opération, l’exploitation minière, la production automobile et alimentaire, et partout où la conformité aux normes d’assainissement est une priorité.