Géraldine Camara nommée Déléguée Générale de France Datacenter

juillet 2020 par Marc Jacob

France Datacenter, association professionnelle constituée d’une centaine de sociétés qui conçoivent, construisent et exploitent les datacenters en France, annonce la nomination de sa nouvelle Déléguée Générale, Géraldine Camara, en remplacement de Guilhem Cottet, amené à d’autres fonctions.

Géraldine Camara a été nommée Déléguée Générale de France Datacenter pour accompagner le nouveau plan stratégique « Ambition 2025 » de l’association conçu autour de quatre objectifs, qui entend s’inscrire dans le plan de relance initié par le gouvernement :

développer l’attractivité des métiers de la filière,

renforcer la résilience des infrastructures,

innover pour mieux protéger l’environnement,

accélérer le développement de la filière datacenter en France.

L’association demande à court terme d’obtenir le statut d’infrastructure critique pour les datacenters à l’instar de ce qui existe dans d’autres pays, notamment pour mieux anticiper les cas de force majeure. A moyen et long terme, se pose la question de la souveraineté numérique avec l’implantation de datacenters sur le sol français comme première étape de cette réappropriation. Pour cela il faudra encourager l’investissement en faveur des infrastructures de stockage, résoudre la fracture numérique et reconnaitre la contribution positive des datacenters dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le Conseil d’administration de France Datacenter, présidé par Olivier Micheli, remercie Guilhem Cottet, pour son parcours au sein de l’association.

De formation IEP de Lyon et Audencia Nantes, elle a travaillé pour plusieurs organisations professionnelles et officiait depuis 2017 au Conseil Economique, Social et Environnemental. Sa prise de fonction chez France Datacenter est effective depuis le 15 juillet.