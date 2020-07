One Identity et Ping Identity s’associent

juillet 2020 par Marc Jacob

One Identity annonce un partenariat avec Ping Identity afin de fournir des stratégies de gestion des identités de bout en bout et de renforcer la sécurité et le contrôle des accès. Ce partenariat permet aux entreprises de combiner la puissance de la technologie de gestion des accès de Ping Identity avec la technologie de gouvernance et d’administration des identités (Identity Governance and Administration - IGA) de One Identity - deux éléments essentiels à la réalisation d’une stratégie de sécurité centrée sur l’identité dont les entreprises ont besoin pour lutter contre les cybermenaces actuelles.

Si la croissance du cloud est irréfutable, selon LogicMonitor, plus d’une entreprise sur quatre (27 %) devrait rester sur site d’ici la fin 2020 - ce qui signifie que les environnements hybrides resteront courants dans de nombreuses organisations. La clé de la sécurité de ces organisations hybrides est de s’assurer que toutes les données et applications, tant sur les sites que dans les environnements Cloud, sont accessibles par les bons utilisateurs. Toutefois, un "utilisateur" aujourd’hui peut être un employé, un partenaire, un prestataire ou un fournisseur. Associée à la complexité inhérente à un environnement hybride, la tâche consistant à fournir un accès simplifié, sécurisé et conforme à toutes les catégories d’utilisateurs peut être problématique et prendre du temps.

Grâce à l’intégration des produits One Identity et Ping Identity, les entreprises peuvent améliorer considérablement la sécurité et le contrôle des identités et des accès, tout en réduisant la complexité et en libérant du temps pour des projets plus stratégiques. Les entreprises peuvent intégrer de manière transparente les fonctionnalités de signature unique (SSO), d’authentification multifacteur (MFA) et de gestion des accès de Ping Identity avec la gouvernance et l’administration des identités de One Identity Manager, ainsi que les comptes sous-jacents qui accèdent aux systèmes, applications, bases de données et services SaaS critiques de l’entreprise.

Combinées, One Identity et Ping Identity offrent l’évolutivité et la sécurité au niveau de l’entreprise nécessaires pour protéger les utilisateurs, les données et les applications contre les menaces actuelles tout en permettant la conformité réglementaire. Ensemble, ces solutions renforcent la sécurité et offrent une meilleure expérience à l’utilisateur final en lui fournissant le bon accès, aux bonnes ressources, au bon moment. Les principales caractéristiques combinées sont les suivantes :

● Le SSO et le MFA rationalisent et sécurisent l’accès

● Visibilité complète sur les utilisateurs et leurs droits pour atténuer les risques

● Gouvernance des données, des applications et de l’accès dans les environnements sur site, hybrides et dans le Cloud

● Contrôle de l’accès des utilisateurs à partir de n’importe quel appareil ou emplacement

● Une sécurité accrue grâce à une authentification plus forte

● Cycle de vie des identités et corrélation des comptes

● Provisionnement, dé provisionnement et flux de travail automatisés des comptes

● Demande d’accès en libre-service et certifications