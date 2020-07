Ping Identity Renforce son Programme Partenaire Mondial

juillet 2020 par Marc Jacob

Ping Identity annonce une nouvelle version de son Programme Partenaire Mondial, qui offre à son réseau international de partenaires technologiques et du channel les outils, les ressources et les technologies nécessaires pour développer leurs ventes et garantir le succès de leurs clients.

Les entreprises continuent d’accélérer leur transformation digitale, et demandent toujours plus de solutions personnalisées de gestion des identités et des accès. Dans un monde où le travail à distance prend désormais une place prédominante, elles recherchent aujourd’hui des solutions clés en mains capables de simplifier leur migration vers des configurations combinant applications cloud, Saas et sur site, et adressant les réalités des environnements informatiques hybrides. Ping Identity fait évoluer ses programmes partenaires pour mieux répondre à ces nouveaux défis.

Channel Program

Le Channel Program de Ping Identity permet depuis de longues années à des fournisseurs de solutions, des revendeurs, des fournisseurs de services managés (MSPs) et à des intégrateurs système (GSIs) de développer leurs activités. Désormais, les partenaires de Ping Identity peuvent recevoir des avantages supplémentaires via un programme à plusieurs niveaux qui reconnaît leurs atouts et leurs compétences et encourage leur croissance via des investissements Ping. Les partenaires peuvent bénéficier d’investissements en termes financiers, de ventes et de support technique et marketing, conçus pour fournir un impact positif sur leurs activités.

Dans le cadre du Channel Program, Ping Identity lance Delivery Approved, un nouveau programme avec quatre niveaux de rémunération qui récompense les partenaires intégrateurs lorsqu’ils investissent en temps et en ressources pour construire une offre de conseil et de consulting sur les solutions Ping. En obtenant une certification Delivery Approved, une organisation peut être officiellement identifiée comme partenaire de référence et expert de confiance. La certification donne également aux partenaires accès à un ‘partner delivery manager’, à un support technique et à des ressources marketing spécifiques.

Strategic Alliance Program

De plus, Ping Identity a étendu son Strategic Alliance Program, afin de renforcer sa collaboration avec des partenaires technologiques majeurs. Le programme donne désormais aux clients de Ping accès à des solutions IAM complètes et intégrées supplémentaires , ainsi que l’opportunité d’optimiser leurs investissements existants pour améliorer à la fois la sécurité et l’ergonomie de leur plate-forme de gestion des identités.