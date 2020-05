RGDP - la confiance ne peut plus être ignorée

mai 2020 par Jean-Michel Franco, Directeur Marketing Produit chez Talend

« Deux ans après, nous commençons enfin à voir les effets du RGPD et notamment la mise en lumière de la mauvaise gestion des données par les organisations. A ce jour, plus de 144 millions d’euros d’amendes ont été infligées à des organisations qui n’ont pas réussi à protéger les droits sur les données en Europe. Et alors qu’une amende était autrefois considérée comme la plus grande sanction pour violation du RGPD, une autre a été révélée ces dernières semaines : la diminution de la confiance.

« Au cours de cette pandémie, il y a eu beaucoup de discussions sur la confidentialité des données en réaction à l’application proposée par les gouvernements pour le suivi des cas de Covid-19, comme en France avec l’application StopCovid, qui sera discutée à l’Assemblée ce mercredi 27 mai. Alors que certains pourraient avancer que le public est sceptique par nature, nous avons vu des citoyens s’inquiéter des données qui seront collectées, de la façon dont elles seront utilisées et, surtout, de qui traitera et contrôlera ces données. Si ces préoccupations ne sont pas prises au sérieux et qu’un effort conjoint pour restaurer la confiance ne s’ensuit pas, le gouvernement pourrait avoir du mal à atteindre les objectifs d’adoption attendus car le public risque de refuser de partager ses données. »

« Ce n’est qu’un exemple de la façon dont la méfiance entrave la progression du succès basé sur les données. Quelle que soit la réglementation en vigueur, les organisations gouvernementales et les entreprises doivent en tirer des enseignements. L’expérience client et la fidélité étant désormais des moteurs de revenus vitaux, les entreprises doivent s’assurer que la confiance fait partie intégrante de leurs stratégies de données, leur permettant de rester en contact avec leurs clients. Pour y parvenir, beaucoup peuvent envisager de nouvelles méthodes comme fournir aux clients le pouvoir de contrôler leurs données via des portails personnalisés. Pour 2020 et au-delà, c’est désormais le risque d’atteinte à la réputation qui contrôle les entreprises. »

La pénurie de compétences met-elle en danger le RGPD ?

« La pénurie de compétences n’est pas un nouveau sujet. Cependant, des rapports récents suggèrent que les organisations chargées de faire respecter le RGPD manquent cruellement de spécialistes des données pour examiner les plaintes. Parallèlement à cette pénurie de travailleurs des données au sein de nos organismes de réglementation, il y a la crainte que les violations de données ne passent inaperçues et que, par conséquent, les processus de données au sein des entreprises deviennent trop détendus. »

« Bien que cela puisse être potentiellement vrai, je préfère adopter une perspective plus positive. Sur la base de diverses conversations que j’ai eues avec des entreprises du monde entier, je pense que le RGPD a eu un impact beaucoup plus large que pour les seules amendes. Deux ans après son entrée en vigueur, il est maintenant évident qu’il y a eu un changement majeur dans la façon dont les citoyens perçoivent leurs droits en matière de données et, une fois conscients d’eux, dans quelle mesure ils se sentent sensibles à la protection des données. À mesure que l’éducation aux droits sur les données se développe grâce à la mise en œuvre d’initiatives publiques, je pense que la plupart des entreprises poursuivront des politiques de données strictes quelle que soit la loi, par crainte de dommages répétitifs. »

« Il est essentiel de préparer les travailleurs à prendre les prochaines étapes pour soutenir cette initiative. Au cours des 12 prochains mois, les entreprises doivent chercher à développer une main-d’œuvre capable de garantir le respect des droits des clients sur leurs données. »