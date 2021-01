Francisco Partners finalise l’acquisition de Forcepoint

janvier 2021 par Marc Jacob

Simultanément à la conclusion de la transaction, le conseil d’administration de Forcepoint a nommé Manny Rivelo au poste de CEO (Chief Executive Officer), avec effet immédiat. A ce titre, Manny Rivelo se concentrera sur la stratégie de la société visant à accélérer l’adoption, par les entreprises et les administrations, d’une approche moderne de la sécurité reposant sur la nouvelle architecture SASE (Secure Access Service Edge). La démarche SASE de Forcepoint reconnaît que la résolution des problèmes de sécurité les plus pressants à l’heure actuelle passe par l’étroite intégration de capacités qui transcendent les frontières traditionnelles entre produits. Cette architecture cloud native, axée sur l’utilisateur final et s’appuyant sur une plateforme de sécurité convergée, est aujourd’hui disponible via les offres Forcepoint Cloud Security Gateway et Private Access.

Manny Rivelo possède plus de 30 années d’expérience dans diverses fonctions de direction, de gestion produits, de support client et de vente au sein de certaines des plus grandes entreprises mondiales dans les secteurs de la sécurité et de l’informatique. Il a notamment occupé les postes de CCO (Chief Customer Officer) chez Arista Networks, Président et CEO ainsi que EVP (Executive Vice President) Security, Service Provider & Strategic Solutions de F5 Networks, Président et CEO d’AppViewX ou encore différents postes de responsabilité chez Cisco Systems.

Nomination de nouveaux dirigeants pour renforcer Forcepoint en tant qu’entité indépendante

Forcepoint annonce également deux nouvelles nominations venant encore renforcer son équipe dirigeante alors que la société devient une entité indépendante. Dave Stevens est ainsi nommé SVP (Senior Vice President) Stratégie et Exécution et John DiLullo CRO (Chief Revenue Officer). En outre, Sean Berg est promu au poste de Président en charge des administrations mondiales et des infrastructures critiques (President of Global Governments and Critical Infrastructure). Tous trois sont placés sous la direction du CEO Manny Rivelo.

Dans son rôle de SVP Stratégie et Exécution, Dave Stevens épaulera la stratégie de commercialisation mondiale de la société et le développement des opportunités technologiques commerciales. Il a été précédemment CTO (Chief Technology Officer) de Brocade Communications Systems, cofondateur et CEO de Palo Alto Networks, et a exercé diverses fonctions opérationnelles chez Rhapsody Networks, Atmosphere Networks, Nortel Networks, Bay Networks et SynOptics Communications.

En qualité de CRO de Forcepoint, John DiLullo sera responsable de la conduite des équipes mondiales de vente et de développement des marchés de la société afin d’accélérer l’adoption et le déploiement de ses solutions par les clients autour du globe. Avant de rejoindre Forcepoint, il a occupé des postes de direction chez Lastline, F5 Networks et Aruba Networks.

A son nouveau poste de Président en charge des administrations mondiales et des Infrastructures critiques, Sean Berg aura toujours à piloter la croissance des revenus et des technologies de la division au niveau mondial, notamment en étendant la position de leader de la société sur les segments de la sécurité inter-domaine et de la protection contre les menaces internes. Sean Berg est arrivé chez Forcepoint en mai 2017, en tant que Vice-président ventes aux administrations mondiales, avant d’être nommé en octobre 2017 SVP et Directeur général de la division.

Nomura, Citibank et Credit Suisse sont intervenus à titre de conseillers financiers auprès de Francisco Partners dans le cadre de la transaction, et Paul Hastings LLP en qualité de conseil juridique.

Francisco Partners est un fonds d’investissement mondial majeur spécialisé dans les partenariats avec des entreprises qui conçoivent ou exploitent des nouvelles technologies. Depuis son lancement il y a plus de 20 ans, Francisco Partners a mobilisé plus de 24 milliards de dollars en capital engagé et investi dans plus de 300 entreprises technologiques, s’affirmant ainsi comme l’un des investisseurs les plus actifs et anciens dans ce secteur. La société investit là où ses connaissances sectorielles approfondies et son expertise opérationnelle peuvent aider les entreprises à réaliser pleinement leur potentiel. Pour plus d’informations sur Francisco Partners, consultez le site franciscopartners.com.