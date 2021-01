iViFlo crée une filiale iViPlay

janvier 2021 par Marc Jacob

iViFlo annonce la création d’iViPlay, sa filiale entièrement dédiée à l’édition de solutions logicielles au service de la digitalisation de l’immobilier d’entreprise. Objectif : accélérer sa montée en puissance sur le marché en s’appuyant sur des ressources et des compétences entièrement dédiées à la conception, au développement et à la commercialisation de solutions de smart building, tout en développant un écosystème de partenaires.

iViPlay by iViFlo, expert de la digitalisation du bureau d’entreprise

Depuis 2007, iViFlo, acteur de la transformation digitale et de la cybersécurité, accompagne les grands groupes grâce à une offre intégrant le conseil, l’expertise et le développement d’applications mobiles. En près de 13 ans, la société a contribué à la stratégie de smart building de grandes entreprises des secteurs de la défense, des télécommunications, du tourisme et de l’énergie.

Afin de soutenir ses ambitions de croissance, iViFlo créé iViPlay, entité dont le rôle se concentrera sur le déploiement et la diffusion à grande échelle de sa solution SmartFlo.

Créée en 2016 par iViFlo, SmartFlo est une plateforme mobile interopérable, ouverte et continuellement enrichie de plus de 50 cas d’usage en entreprise couvrant :

• la gestion des services aux employés (bien-être, gestion des espaces, conciergerie, restauration, mobilité, ... )

• la gestion de l’exploitation des bâtiments (gestion des interventions, gestion des incidents, gestion des missions, ... )

• la sécurité et sureté (contrôle d’accès, alarme et évacuation incendie, alerte en cas de chute)

En intégrant ces usages et en les faisant converger vers le smartphone de l’usager, SmartFlo d’iViPlay répond aux nouveaux enjeux responsables du Smart Building et permet aux entreprises d’accroitre la valeur d’usage et financière de leurs bâtiments.

Un contexte porteur pour redéfinir l’expérience du collaborateur au bureau

Alors que l’année s’achève, marquée par une crise sanitaire mondiale, le télétravail, imposé pendant plusieurs mois, n’a jamais été aussi pratiqué en entreprise. Malgré un succès certain auprès des travailleurs, le bureau reste plébiscité par ces derniers. D’après le 7ème baromètre Paris Workplace, 63 % des salariés interrogés souhaitent travailler au moins trois jours par semaine au bureau.

Dans un tel contexte, et fort de l’explosion de la demande des entreprises, iViFlo, à l’aide de sa filiale iViPlay, ambitionne de digitaliser pas moins de 5 millions de mètres carré de bureaux rien qu’en Ile-de-France.