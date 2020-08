Foxit renforce la sécurité des documents PDF grâce à son intégration avec iManage

août 2020 par Marc Jacob

Foxit Software annonce que PhantomPDF 10 satisfait aux critères du programme d’API universelle iManage. Cette intégration permet aux cabinets juridiques d’exploiter un outil d’édition et de gestion de documents PDF via les environnements cloud et sur site de la plateforme de productivité iManage. Foxit PhantomPDF 10, avec son nouveau label iManage, sera présenté à titre de sponsor Platinum lors de l’événement virtuel ILTA>On 2020 qui se déroule du 24 au 28 août. Pour plus d’informations sur ITLA>On, consultez le site https://www.iltaon.org/home ?ssopc=1#banner.

Alors que les cabinets de services juridiques et professionnels sont confrontés à une pression croissante de leurs clients et intervenants internes afin de renforcer leur sécurité, la poursuite du partenariat avec iManage assure à PhantomPDF la conformité avec les réglementations essentielles en matière de confidentialité des données, tout en améliorant la productivité des utilisateurs et leur expérience globale. Cette intégration transparente permet de sécuriser et d’ouvrir les documents PDF juridiques directement dans iManage, sans avoir à enregistrer de fichiers sur un ordinateur local, ce qui réduit le risque d’un accès non autorisé en dehors du DMS sécurisé iManage.

Autres exemples des avantages de l’intégration de l’API iManage dans PhantomPDF pour les utilisateurs de cette plateforme :

• L’accès rapide aux fonctions d’édition PDF dans iManage accélère l’apprentissage de l’outil tout en préservant la sécurité et la conformité des documents qu’exigent les clients dans le domaine juridique.

• PhantomPDF assure la création de PDF pour EFS-Web, la solution web de soumission de demandes de brevet et de documents de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO).

• Il est facile de biffer des informations sur des documents PDF, afin d’en retirer définitivement les données sensibles.

• Il est possible de créer un porte-documents PDF pour des éléments électroniques hétérogènes (documents Microsoft Word, e-mails, tableaux Excel, plans de CAO, présentations PowerPoint, par exemple) regroupés dans un même conteneur pour une analyse plus rapide des documents d’un dossier.