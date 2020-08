NETGEAR annonce deux nouveaux points d’accès WiFi 6 professionnels avec les WAX610 et WAX610Y

août 2020 par Marc Jacob

NETGEAR®, Inc. annonce la sortie de nouveaux points d’accès WiFi 6 AX1800 Insight Managed avec les modèles WAX610 et WAX610Y (ce dernier étant prévu pour l’extérieur). Ceux-ci ont été conçus pour proposer une expérience WiFi optimale dans chaque environnement professionnel. Cette nouvelle famille de produits promet aux petites entreprises les performances du WiFi 6 (norme 802.11ax) et offre une vitesse jusqu’à 70% plus rapide pour chaque appareil face au WiFi 5 (802.11ac). Avec la capacité de prendre en charge plus de connexions simultanées, la borne WiFi 6 WAX610 offre la flexibilité d’une solution WiFi à la fois robuste et sécurisée pour les petites et moyennes entreprises, afin de répondre aux exigences actuelles en matière de réseau avec un coût total de possession parmi les plus bas du marché.

Le WAX610 est le compagnon idéal pour les environnements professionnels de densité moyenne à élevée tels que les bureaux, écoles, hôtels, restaurants, hôpitaux et centres médicaux, puisqu’il fournit une sécurité de niveau entreprise avec le WPA3 pour le réseau WiFi. Avec la possibilité d’une gestion depuis le Cloud Insight, le WAX610 représente le choix idéal pour les prestataires de services et les intégrateurs devant offrir à leurs clients la toute dernière technologie WLAN, riche en fonctionnalités et à prix compétitif. Le WAX610 fonctionne en toute transparence avec les switches et solutions de stockage réseaux gérés par NETGEAR Insight et est également compatible avec les dispositifs clients et points d’accès WiFi de la génération précédente : WiFi 5 en 802.11ac ou WiFi 4 en 802.11n.

Le WAX610Y est le meilleur complément au WAX610, pour une utilisation en extérieur. Le point d’accès NETGEAR WAX610Y est conçu pour offrir une connectivité WiFi avancée dans des conditions extrêmes tels qu’une exposition prolongée au soleil, au froid, au verglas, à la neige, à la pluie, à la grêle et à l’humidité. Le WAX610Y est classé IP55, ce qui lui permet de continuer à fonctionner dans des conditions météorologiques défavorables avec des températures allant de -20°C à 60°C. Il convient donc parfaitement aux sites de construction, aux quais de chargement, aux cours d’école et aux restaurants en plein air.

Grâce aux nouveautés fonctionnelles de la technologie WiFI 6, avec notamment l’OFDMA, un MU-MIMO en amont et en aval, et l’augmentation de la vitesse, de la couverture et de la capacité, vous pouvez être sûr d’obtenir le WiFi le plus performant pour ces prochaines années. De plus, vous êtes assuré de pouvoir ajouter plus d’appareils à votre réseau WiFi professionnel sans aucun ralentissement, ni zone morte.

Une sécurité WiFi sans précédent pour les entreprises

Les petites et moyennes organisations sont désormais en mesure de bénéficier d’une sécurité de niveau entreprise, sans que celles-ci n’aient à en supporter les coûts. La solution de gestion à distance Insight facilite d’ailleurs la configuration et le maintien de la sécurité du réseau.

• WPA3 pour le plus haut niveau de sécurité des connexions WiFi,

• Huit réseaux sans fil distincts (SSID) peuvent être utilisés pour l’administration, les employés, les clients ou les invités, et les dispositifs IoT (caméras de surveillance WiFi, thermostats, serrures de porte et capteurs) avec des VLAN séparés et sécurisés,

• VLAN dynamique par affectation d’utilisateur RADIUS, une fonction spécialement conçue pour les entreprises qui utilisent RADIUS pour gérer efficacement les comptes et accès utilisateurs.

Solution NETGEAR Insight Remote Cloud Management

Les périphériques Insight Managed présentent des caractéristiques uniques et avancées :

• Découverte et configuration instantanée de vos points d’accès sans fil Insight,

• Configuration centralisée des réseaux sans fil, du SSID, des politiques de sécurité et d’itinérance WiFi et des connexions VLAN avec les switches, les ports et le POE, pour des réseaux efficaces et sûrs,

• Surveillance à distance et gestion permanente simplifiée des programmes gérés par Insight (WiFi, switches, routeurs, NAS) et présentant des tableaux de bord de performances, alertes et fonctions de dépannage, y compris le redémarrage à distance,

• Surveillance et notification à distance sur plusieurs appareils, réseaux, sites et locations,

Disponibilité :

Le point d’accès WiFi 6 AX1800 Dual Band Insight Managed (WAX610) de NETGEAR sera disponible dans les prochains jours au prix de 189,99 euros.

Le point d’accès extérieur WiFi 6 AX1800 Dual Band Insight Managed (WAX610Y) de NETGEAR sera disponible dans les prochains jours au prix de 269,99 euros.