SFR Business lance une solution de pilotage de réseau d’entreprise virtualisé (SD-WAN)

août 2020 par Marc Jacob

SFR Business lance une solution de pilotage de réseau d’entreprise virtualisé (SD-WAN*), totalement packagée à destination des ETI et des PME afin de leur permettre de piloter de manière optimale leurs réseaux télécoms. Une réponse aux exigences de flexibilité du moment Une offre innovante, intégrée à l’architecture de l’entreprise et managée par l’opérateur Une collaboration technologique premium avec Fortinet.

Le numérique modifie en profondeur l’organisation de l’entreprise et les façons de travailler de ses collaborateurs. Le travail à distance, l’accès aux applications de l’entreprise dans le Cloud, la connexion en mobilité à tout moment et en toute sécurité amènent l’entreprise à mieux allouer ses ressources réseaux pour garantir à ses utilisateurs le maximum de performance, de disponibilité et de sécurité.

Pour répondre à ces nouvelles attentes, SFR Business fait évoluer son offre SD-WAN en une solution clés en main et managée au service des ETI et PME, leur permettant de se concentrer sur leur cœur de métier. Cette solution, accessible par abonnement mensuel et sans investissement financier initial, comprend les équipements, la maintenance et la sécurisation de la solution, ainsi que le portail de pilotage personnalisé.

La solution SD-WAN de SFR Business a d’ores et déjà été adoptée par des entreprises, comme Galeries Lafayette, qui construisent leur développement sur un environnement sécurisé Internet, Cloud et réseau privé.

L’offre SD-WAN de SFR Business s’intègre à l’architecture existante de l’entreprise. Grâce au portail de pilotage personnalisé, l’entreprise dispose d’une visibilité centralisée, approfondie et étendue de ses réseaux. Cette interface évolutive lui permet de définir les règles de routage et de sécurité afin :

de choisir le meilleur chemin d’accès possible pour acheminer ses flux applicatifs de manière efficace

d’interconnecter en toute sécurité ses différents sites pour les échanges de flux métier, par la mise en place de tunnels chiffrés

de disposer d’une disponibilité accrue des services grâce au transfert des flux sur un autre accès, en cas de coupure ou de dégradation de l’accès normalement utilisé.

Une collaboration technologique premium avec Fortinet

SFR Business a retenu la solution Secure SD-WAN de Fortinet, l’un des leaders mondiaux de solutions globales, intégrées et automatisées de cybersécurité. La technologie proposée par Fortinet garantit un haut niveau fonctionnel et permet d’embarquer, dans une même plateforme, des fonctionnalités avancées de cybersécurité.