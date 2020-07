FoxTool un outil d’aide à la protection des sites

juillet 2020 par Marc Jacob

La mise en œuvre d’une solution de protection périmétrique par analyse vidéo vous semble compliquée ? Comment calculer les aires de détection entre les différentes marques de caméras sur le marché, les modèles ou encore les focales ? FoxTool permet de sélectionner ses caméras en quelques clics à partir d’une liste, et calcule automatiquement les portées et les aires de détection.

Si toute la conception de votre projet de protection périmétrique de site vous semble fastidieuse et chronophage, sachez qu’une solution existe pour vous faciliter les choses ! FoxTool est un outil gratuit proposé par la société française Foxstream, spécialiste de l’analyse vidéo, pour mettre en forme un projet et avoir un aperçu concret du matériel nécessaire pour le réaliser.

Une fois le logiciel FoxTool téléchargé, il suffit de charger un plan du site à sécuriser (image Google Maps, Géoportail ou autre), puis de créer en quelques clics des blocs 3D pour représenter les différents obstacles (murs, arbres, voitures…). Placez ensuite vos diverses caméras à partir du menu déroulant (Foxstream étant indépendant, tous les principaux fabricants et modèles sont listés) et observez automatiquement la différence sur la zone de détection.

FoxTool, un outil multimarque et personnalisable

FoxTool est régulièrement mis à jour, afin d’optimiser le logiciel et mettre à jour les listes de caméras avec les nouvelles références des différents fabricants. La dernière version de FoxTool vient de sortir en juin 2020.

Le listing des caméras n’étant pas exhaustif, le logiciel offre aussi la possibilité de répondre à des besoins particuliers avec un mode « personnalisé ». Vous pouvez alors vous-même renseigner les caractéristiques précises de la caméra que vous souhaitez installer, afin de vérifier l’impact sur le champ de détection et son adéquation avec votre projet.

Les fonctionnalités 3D prennent en compte la hauteur de la caméra, son inclinaison, la distance focale, la taille du capteur, et les zones au sol que l’analyse Foxstream prend en compte. L’étude FoxTool garantit une solution de sécurité complète et concrète, tout en impliquant le client final en plus de l’intégrateur. De nombreuses fonctionnalités viennent enrichir le logiciel pour vous permettre de partager et préparer votre projet efficacement : le plan créé peut être exporté en tant qu’image, des commentaires peuvent être ajoutés sur le plan pour faciliter les échanges client/intégrateur, poser des questions, soulever un problème, souligner un besoin spécifique, etc. Des rapports détaillés comportent la description de chaque caméra, des informations utiles sur les distances de détection, des images 3D et une synthèse.