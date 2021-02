Fortinet lance FortiOS 7.0

février 2021 par Marc Jacob

Fortinet annonce la disponibilité de la version 7.0 de FortiOS, le système d’exploitation phare de l’éditeur. Avec plus de 300 nouvelles fonctionnalités, FortiOS 7.0 vient renforcer la Fortinet Security Fabric et affûter sa capacité à offrir une sécurité cohérente sur l’ensemble des réseaux, endpoints et environnements cloud.

Les nouveautés de FortiOS 7.0

Les principales nouveautés de FortiOS 7.0 répondent aux défis de sécurité les plus critiques, ceux associés au télétravail et à la sécurité du edge SASE notamment. Elles portent sur les domaines suivants :

Accès Zero Trust

• Accès réseau zero-trust pour l’accès distant et le contrôle applicatif : FortiOS 7.0 permet à chaque client de FortiGate de déployer une fonction ZTNA (Zero Trust Network Access) prête à l’emploi, ce qui fait de Fortinet le seul constructeur à proposer une fonction ZTNA à partir d’un pare-feu. Ce ZTNA, proposé par FortiOS 7.0, facilite l’expérience utilisateur en favorisant un accès distant amélioré qui remplace le VPN traditionnel. Cette approche permet également de réduire la surface d’attaque en vérifiant l’utilisateur et son dispositif pour chaque session applicative, tout en dissimulant les applications critiques par rapport à Internet. Le ZTNA de Fortinet facilite également les tâches d’administration, en utilisant la même règle d’accès, que les utilisateurs soient sur ou hors du réseau.

Un réseau orienté sécurité

• Une sécurité qui s’applique de manière cohérente et globale avec le SASE : Fortinet offre aux entreprises la flexibilité nécessaire pour permettre à leurs équipes de travailler du lieu de leur choix, tout en étant protégé par une sécurité professionnelle fournie sur site, et désormais via un service SASE proposé en SaaS. Les utilisateurs distants et hors du réseau bénéficient du même niveau de sécurité, où qu’ils se trouvent. Les clients qui préfèrent une infrastructure légère sur site distant (Thin Edge) sont également parfaitement accompagnés.

• Un SD-WAN qui se restaure automatiquement : la solution de SD-WAN de Fortinet bénéficie de fonctionnalités d’auto-restauration, avec des processus de remédiation WAN qui rendent l’expérience applicative plus résiliente. Fortinet a également étendu son monitoring passif des applications aux applications SaaS et multi-cloud pour améliorer l’expérience utilisateur et accompagner les utilisateurs où qu’ils se trouvent.

• Étendre l’edge LTE avec la 5G : Fortinet étend la connectivité réseau au-delà du WAN, avec des innovations en matière de LTE et 5G qui améliorent les performances du réseau sans fil et renforcent sa résilience. Avec une offre WAN et LTE sans fil, les entreprises disposent d’une connectivité réseau sécurisée, évolutive et hautement disponible.

Sécurité adaptative du cloud

• Des performances et une sécurité optimale pour le multi-cloud : les entreprises peinent souvent à gérer et optimiser l’accès à leurs applications et leurs performances globales de leurs environnements multi-cloud. Avec FortiOS 7.0, les offres flexibles de sécurité cloud de Fortinet bénéficient d’une gestion centralisée des clouds hybrides, avec une visibilité sur l’utilisation des ressources et l’expérience applicative des utilisateurs, ainsi qu’une répartition des charges en temps réel. Ces atouts permettent d’améliorer proactivement des performances globales et la sécurité de chaque environnement cloud.

Centres opérationnels réseau (NOC) et de sécurité (SOC)

• Gain de productivité opérationnel au sein des NOC et SOC : FortiOS 7.0 propose des fonctionnalités nouvelles et étendues qui apportent aux équipes de sécurité davantage de leviers pour des gains de productivité. On peut citer les intégrations de FortiManager/FortiAnalyzer avec la nouvelle version de FortiSOAR en tant que conteneur permettant d’orchestrer intégralement les processus de sécurité d’une entreprise. De nouvelles mises à jour permettent aussi de simplifier la gestion des applications SaaS, ainsi que l’opérationnel grâce à la gestion unifiée proposée par FortiCloud. Les entreprises qui souhaitent tirer parti de notre expertise pour renforcer leurs équipes opérationnelles peuvent faire appel aux offres SOC-as-a-Service et NOC Best Practice de Fortinet.

Veille sur les menaces FortiGuard Labs

• Protection web optimisée pour le télétravail : le service de sécurité FortiGuard intègre de nombreuses fonctions de sécurité évoluées pour les contenus, les utilisateurs, les dispositifs, l’accès au web et la protection applicative. Avec FortiOS 7.0, Fortinet renforce son offre de protection web déjà particulièrement riche en y intégrant un filtrage innovant des flux vidéos. Ceci permet de sécuriser une consommation de flux vidéo qui progresse compte tenu de la recrudescence du travail à domicile.

Disponibilité de FortiOS 7.0

FortiOS 7.0 sera disponible à la fin du premier trimestre 2021.