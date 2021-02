Pure lance la nouvelle version de Purity et sa plateforme flash capacitive

février 2021 par Marc Jacob

Pure Storage annonce des améliorations à son portefeuille de stockage unifié, grâce auxquelles Pure étend son leadership sur le marché du stockage d’entreprise, en se développant sur de nouveaux secteurs verticaux. Les mises à jour de son logiciel phare Purity pour FlashBlade® et FlashArray™ accélèrent les applications Windows, offrent une protection contre les ransomwares pour toutes les applications en mode fichier, bloc et cloud natives, et rendent le stockage hybride obsolète pour les charges de travail des départements et des datacenters grâce à une plateforme FlashArray//C 100%-QLC de troisième génération.

Les dernières mises à jour, apportées par le modèle d’abonnement Evergreen de Pure, vont dans le sens de la vision de la société d’une expérience moderne des données (Modern Data Experience™). Les principales améliorations sont les suivantes :

Un portefeuille complet en mode fichier qui redéfinit la performance et la simplicité pour des cas d’utilisation de plus en plus nombreux

● L’annonce du jour renforce le leadership de FlashBlade sur le marché grâce à une nouvelle prise en charge native SMB qui apporte de la simplicité et une performance multi-dimensionnelle pour un très haut débit de traitement et des IOPS avec une faible latence pour gérer de multiples charges de travail simultanées, des fichiers de toute taille et des accès E/S séquentiels ou aléatoires. Les clients peuvent accélérer les applications Windows grâce à un riche catalogue de services de données incluant la réplication, le retour à un état précédent du système de fichiers (File System Rollback) et les snapshots SafeModeTM pour une récupération rapide après une attaque de ransomware. Les solutions validées comprennent des applications médicales PACS et sauvegardes SQL Server, affichant des vitesses supérieures à 1 To/min pour les fermes SQL qui nécessitent des opérations de sauvegarde et de reprise rapides.

● La nouvelle architecture de référence de FlashBlade en matière de sécurité des fichiers multiprotocoles permet l’interopérabilité du contrôle d’accès entre les utilisateurs SMB et NFS tout en préservant les listes de contrôle d’accès respectives, dans le respect des règles de sécurité gouvernementales.

● L’architecture évolutive de FlashArray équilibre les performances et les capacités en fournissant des services en mode fichier opérationnels pour la VDI, la consolidation des fichiers sur serveur, les répertoires personnels des utilisateurs et le partage de fichiers. Les capacités du mode fichier de FlashArray renforcent la valeur des fonctionnalités inhérentes telles que la déduplication et la compression.

Protection et sécurité totales contre les ransomwares pour les applications en mode fichier, bloc et cloud

• FlashBlade et FlashArray sont désormais toutes deux renforcées par des snapshots SafeMode, garantissant un portefeuille complet d’outils de protection pour garantir que les données sont toujours en sécurité et récupérables en quelques secondes. Les snapshots immuables et la rétention basée sur des règles pré-définies protègent les entreprises contre les risques d’une perte de revenus, du paiement d’une rançon et d’une dégradation de leur réputation associés aux attaques de type ransomware.

● FlashBlade, la plateforme de stockage rapide et unifiée en mode fichier et objet leader du secteur, offre une sécurité renforcée au niveau objet par des règles d’utilisation S3 simples, permettant un contrôle des accès au niveau utilisateur. La surveillance granulaire des performances respecte l’exigence critique de visibilité en temps réel sur les utilisateurs les plus actifs. Enfin, les API REST unifiées et le kit de développement logiciel Python améliorent l’expérience d’automatisation sur FlashBlade, FlashArray et Pure1®.

Evolution de la reprise après sinistre avec ActiveCluster sur Fibre Channel : ActiveCluster™, inclus dans l’abonnement Evergreen de Pure, fournit des solutions de clustering extensibles pour les applications critiques sur n’importe quel support. ActiveCluster est intégré à Pure1 Cloud Mediator, et permet de se passer d’un témoin de site tiers encombrant et d’ajouter un troisième site de récupération n’importe où dans le monde.

Performances exceptionnelles des applications stratégiques : En tant que première entreprise à avoir intégré le NVMe over Fabrics dans son offre, Pure continue d’accélérer sa position de leader sur le marché en proposant une architecture entièrement NVMe pour le flash, les modules Direct Memory, la réplication et maintenant la prise en charge du NVMe sur Fibre Channel et Ethernet. La prise en charge du NVMe peut réduire la latence des applications jusqu’à 50% en réduisant les latences à des centaines de microsecondes.

La troisième génération de FlashArray//C rend le stockage hybride obsolète : Les nouvelles versions de FlashArray//C40 et FlashArray//C60 illustrent la rapidité d’innovation de Pure et perpétuent son parcours de leadership en matière de flash encore inégalé dans le secteur. Alors que d’autres fournisseurs ont des difficultés à proposer des solutions à base de mémoire Flash QLC, FlashArray//C peut désormais remplacer les anciens disques mécaniques avec des déploiements de toutes tailles, allant de consolidations départementales à celles de datacenters.

La Banque Royale du Canada, cliente de longue date de Pure Storage "Pure a systématiquement un coup d’avance sur le marché, et les dernières mises à jour apportées au logiciel Purity sur FlashBlade et FlashArray prouvent que nous avons fait le bon choix. Avec Pure, nous avons réussi à garantir une disponibilité permanente de notre environnement - un atout essentiel pour nos opérations bancaires". — Antonio Puccio, directeur du stockage SAN de la Banque Royale du Canada

Les services d’abonnement de Pure sont les seuls à inclure des licences complètes, permettant aux clients d’adopter les dernières nouveautés sans interruption, sans temps d’arrêt, et sans qu’il leur soit nécessaire d’investir dans de nouvelles capacités. Ces nouvelles fonctionnalités sont offertes dans le cadre du modèle d’abonnement Evergreen Storage, ce qui épargne aux clients l’achat d’autres licences, le tout sans frais de support ni complexité supplémentaire.