Zoom passe la barre des 1000 applications sur sa marketplace

février 2021 par Marc Jacob

Zoom Video Communications, Inc. annonce que sa Zoom App Marketplace héberge maintenant plus de 1000 applications et intégrations pour les réunions Zoom, les webinaires vidéo Zoom, les Zoom Rooms, Zoom Phone et le chat Zoom. Zoom a également enregistré plus de 6 millions d’installations d’applications avec ces intégrations, ce qui démontre l’importance de Zoom au sein même des workflow des entreprises.

La plateforme de Zoom et son App Market Place donnent aux utilisateurs accès à un vaste panel d’activités qui répondent à leurs besoins quotidiens dans leur cadre de travail. Grâce aux intégrations avec des solutions tiers, la plateforme Zoom couvre des sujets clés tels que la collaboration, la transcription, la gestion du relationnel client et la formation. Voici quelques-unes des principales façons dont les clients utilisent Zoom App Marketplace pour accroître leur productivité :

Calendrier et programmation

Les intégrations de Zoom avec les principaux logiciels d’agenda tels que Calendly, Google Calendar, Acuity Scheduling et GoDaddy Online Appointments rendent la planification d’une réunion avec vidéo plus facile que jamais. Il suffit d’ouvrir un logiciel de gestion d’agenda, de créer une réunion et, à l’aide du menu déroulant, d’ajouter la vidéoconférence à cette réunion via Zoom en un seul clic. Il est également possible de réserver une salle de conférence pour les réunions sur place et de consulter les heures recommandées pour l’organisation des meetings en fonction de la disponibilité des participants.

Collaboration

Les intégrations avec des solutions d’entreprise comme G Suite, Microsoft Teams, Spark, Monday.com et LinkedIn Video Meetings ajoutent l’outil de communication vidéo de Zoom aux solutions de collaboration. L’accès simple à la vidéo dans l’application permet aux utilisateurs d’élever instantanément une conversation au rang de réunion vidéo pour une communication dynamique et efficace à tout moment.

Transcription de la réunion

Des solutions comme Otter.ai, Rev Live Captions, Docket, Avoma et Automated Transcription by Sonix fournissent des transcriptions claires et consultables pour Zoom Meetings, créant ainsi des ressources intuitives pour les plateformes de réunion afin de trouver facilement les informations dont elles ont besoin dans le contexte d’une réunion ou de lire rapidement le contenu d’une réunion.

CRM

Le logiciel de gestion de la relation client (CRM) est un outil indispensable pour de nombreuses organisations. Grâce aux intégrations de Zoom pour les principales solutions CRM, les utilisateurs peuvent rationaliser leurs flux de travail au sein de ces applications de base. Par exemple, ils peuvent lancer instantanément une réunion Zoom, gérer les appels entrants et sortants avec un composeur téléphonique Zoom Phone et suivre les présences dans les webinaires vidéo Zoom pour aider les équipes marketing et de vente à développer un contenu de webinaire.

Développement de l’éducation et de la formation

Les intégrations avec des solutions telles que NearPod, WeSchool, Canvas LTI, e-Stela et Edupage permettent aux éducateurs de programmer, de rejoindre et de gérer des réunions Zoom, de permettre une connexion unique pour des leçons sécurisées, de créer des groupes d’étude virtuels et d’héberger des heures de bureau récurrentes à partir de leurs systèmes de gestion de l’apprentissage.