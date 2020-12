Fortinet dévoile les toutes premières appliances de SD-WAN sécurisé à destination des environnements OT

décembre 2020 par Marc Jacob

Fortinet® annonce la disponibilité des pare-feux de nouvelle génération FortiGate Rugged 60F, ainsi que FortiGate Rugged 60F avec connectivité 4G/ LTE intégrée. Ces appliances de SD-WAN sécurisé sont les toutes premières à être certifiées pour les environnements industriels OT (Operational Technology). Conçus à l’intention des sites aux conditions environnementales non contrôlées, ces nouvelles moutures de la plateforme FortiGate bénéficient d’un design robuste et permettent de déployer simplement la solution sur tous les sites à connecter et à protéger. La solution s’adresse aux entreprises industrielles évoluant dans les secteurs des Utilities, de la production industrielle ou encore des transports.

Des solutions sur mesure pour les réseaux OT

Des mutations majeures affectent la façon dont les environnements industriels génèrent et recueillent les données. Les infrastructures critiques dans les domaines de la production industrielle, des Utilities, ou encore du pétrole et du gaz sont souvent disséminées géographiquement. Ce contexte multi-site a souvent impliqué de déployer des liaisons louées coûteuses ou des liens MPLS pour des communications sécurisées et fiables. Le SD-WAN s’est imposé en tant que solution moderne permettant aux industriels d’améliorer l’expérience utilisateur, de simplifier les tâches de gestion et d’alléger leur coût total de possession. Mais adopter une telle technologie exige une solution qui réponde aux besoins spécifiques des environnements OT, en matière d’espace, de consommation énergétique, de sécurité et de critères environnementaux.

Fortinet étend le périmètre d’action du SD-WAN

Pour répondre aux spécificités de l’OT, Fortinet propose désormais l’appliance FortiGate Rugged 60F et sa variante FortiGate Rugged 60F avec connectivité 4G/LTE intégrée. Ces équipements sont des versions renforcées de FortiGate 60, une gamme qui regroupe les appliances desktop de SD-WAN sécurisé les plus rapides et puissantes du marché, ainsi que le pare-feu NGFW le plus vendu au monde avec 1,65 million d’exemplaires commercialisés à ce jour. La plateforme FortiGate Rugged 60F apporte des caractéristiques innovantes permettant aux environnements OT de déployer un SD-WAN en toute sécurité :

● Format compact : FortiGate Rugged 60F consolide un SD-WAN de premier rang, un routage évolué et un pare-feu nouvelle-génération au sein d’une seule appliance compacte et économique qui s’installe de manière simple dans un espace restreint.

● Flexibilité en matière de montage et d’alimentation électrique : FortiGate Rugged 60F est conçu pour se déployer sur des sites OT de petite envergure, et s’adapte à des options de montage et d’alimentation électrique différentes de celles des locaux techniques traditionnels.

● Une conception robuste : FortiGate Rugged 60F s’adapte parfaitement aux conditions environnementales hostiles : températures extrêmes, interférences électromagnétiques, humidité ou vibrations importantes.

● Une connectivité 4G intégrée : pour les sites distants, FortiGate Rugged 60F propose, en option, un lien 4G pour la connectivité WAN, ainsi qu’un déploiement et des opérations simplifiées.

Fortinet optimise les performances pour l’OT

FortiGate Rugged 60F, la seule appliance de SD-WAN sécurisé à être certifiée pour les environnements industriels OT, offre des performances de tout premier rang en matière de sécurité et de réseau. Cette plateforme, optimisée par les ASIC SD-WAN SOC4 brevetés de Fortinet, offre une protection à faible latence, un déchiffrement des flux SSL, des VPN IPSec évolutifs et des fonctionnalités WAN intégrées. Toutes ces fonctionnalités sont pilotées par l’orchestrateur SD-WAN intuitif de Fortinet. La solution de Fortinet a également été validée par le marché. Fortinet a en effet été nommé, grâce à sa plateforme FortiGate, parmi les Leaders du Magic Quadrant de Garner dédié aux pare-feux réseau1 et du Magic Quadrant dédié aux infrastructures WAN edge2. Les nouvelles appliances renforcées bénéficient de l’expérience de Fortinet qui, depuis plus de 20 ans, fournit des solutions adaptées aux besoins et contraintes des environnements industriels.

Un réseau orienté sécurité pour les environnements industriels

Fortinet offre une approche de réseau orienté sécurité au SD-WAN, aux réseaux convergents et à la sécurité, à partir d’une solution unifiée de SD-WAN sécurisée, orchestrée de manière centralisée. Cette approche, associée à la Security Fabric de Fortinet, concrétise une solution qui couvre la totalité du réseau convergent IT-OT pour pallier les failles de sécurité OT, offrir une visibilité intégrale et simplifier l’administration. La gamme FortiGate donne une visibilité et un contrôle du cœur des réseaux OT. La nouvelle version renforcée de FortiGate peut se déployer au sein de différents environnements industriels : champs pétrolifères, stations électriques, lignes de production et d’assemblage, fret maritime et autres environnements aux conditions environnementales difficiles ou extrêmes.