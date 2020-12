Veeam annonce la version 5 de Veeam Backup pour Microsoft Office 365

décembre 2020 par Marc Jacob

Veeam® Software annonce la disponibilité générale de la dernière version de Veeam Backup pour Microsoft Office 365, son produit qui connait l’essor le plus important. Cette nouvelle version fournit une expérience de restauration personnalisée et granulaire pour Microsoft Teams, pour garantir la continuité de l’activité des échanges professionnels des télétravailleurs qui utilisent l’application Teams et leur éviter d’éventuelles pertes de données. Avec cet ajout, Veeam simplifie plus que jamais la recherche et la restauration des données Teams pour les utilisateurs, qui s’illustre aussi au niveau de groupes entiers, de canaux spécifiques et de paramètres.

Il est primordial de protéger ce type de données, dans le contexte de généralisation du télétravail et de l’explosion de l’adoption de Microsoft Teams cette année, avec 115 millions d’utilisateurs actifs quotidiens dénombrés le mois dernier, une augmentation de 475 % par rapport aux 20 millions d’utilisateurs actifs quotidiens il y a 12 mois. [i]

Veeam Backup pour Microsoft Office 365 affiche une croissance produit de 85 % par rapport à l’année précédente au 3e trimestre 2020 et a dépassé les 133 000 téléchargements. Elle est utilisé par des dizaines de milliers d’entreprises, qui comptent sur Veeam pour assurer la protection de leurs données Office 365, notamment sur Exchange Online, SharePoint Online ou OneDrive for Business et désormais, avec la nouvelle version, pour un service de sauvegarde et de restauration spécifiquement conçu pour Microsoft Teams.

Avec Veeam Backup pour Microsoft Office 365, Veeam propose l’expérience de restauration la plus personnalisée et granulaire grâce au nouveau Veeam ExplorerTM pour Microsoft Teams, un explorateur entièrement conçu pour être utilisé avec Microsoft Teams, et offrant une fonction eDiscovery puissante parmi la large gamme de ses critères de recherche, associée à une fonction de restauration vers Teams – qui simplifie encore plus les tâches consistant à rechercher, trouver et restaurer rapidement les données Teams dont les entreprises ont besoin.