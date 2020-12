Nouvelle version du Client VPN TheGreenBow macOS

décembre 2020 par Marc Jacob

Plus performante, plus ergonomique et plus universelle, cette version intègre les améliorations et fonctionnalités suivantes :

support d’OpenVPN (tunnels SSL)

ajout des algorithmes de chiffrement AES-CTR et AES-GCM

ajout des protocoles d’échange de clés DH 19 à 21

intégration des logs dans la console macOS

support du « Dark Mode » macOS

compatible avec macOS 10.15 "Catalina" et MacOS 11.0.1 "Big Sur"

interface utilisateur en anglais et en français

Le Client VPN TheGreenBow MacOS dans sa version 1.2.7 est désormais disponible en téléchargement libre pour 30 jours d’évaluation sur le site TheGreenBow.

Des produits de confiance pour toutes les plateformes et tous les terminaux

Cette nouvelle version du Client VPN macOS fait suite aux récentes sorties suivantes :

Client VPN Linux Certifié version 1.4.2 pour ELinOS 6.1

Client VPN Linux Certifié version 1.4.2 pour RedHAT 7.4

Client VPN Android version 5.11.009

Client VPN iOS 1.2.7 version 1.2.6