Forter lance Trusted Identities

décembre 2021 par Marc Jacob

Forter lance Forter Trusted Identities, une solution conçue pour aider les entreprises à simplifier l’authentification des comptes en ligne. Trusted Identities protège les consommateurs contre les usurpations de comptes effectuées dans le but d’exploiter leurs identifiants et empêche les fraudeurs de tromper les systèmes et les règles en vigueur en créant plusieurs comptes. En réduisant l’impact des utilisateurs malveillants, les entreprises peuvent se concentrer sur l’optimisation de l’expérience d’utilisation des comptes et augmenter le chiffre d’affaires généré par leurs meilleurs clients.

Si le commerce s’appuyant sur des comptes crée des opportunités commerciales et marketing, il ouvre également la voie aux possibilités de fraude et d’abus. Notre étude annuelle fait état d’une hausse de 55 % des usurpations de comptes — un procédé selon lequel les fraudeurs tentent d’utiliser des identifiants de connexion volés — entre le premier semestre 2020 et le premier semestre 2021. Face à cette menace, de plus en plus d’entreprises cherchent à se doter d’outils performants pour protéger les identifiants des consommateurs, les données de paiement et leur réputation.

La solution Trusted Identities s’appuie sur le moteur décisionnel de Forter pour authentifier les consommateurs au moment de leur inscription (sign-up) et à l’ouverture d’une session (sign-on), ce qui permet de surveiller ces deux étapes de plus en plus sensibles du parcours d’achat en ligne. En deux mots, Trusted Identities empêche les fraudeurs d’accéder illégalement à des comptes, mais aussi de créer des comptes multiples, ce qui est essentiel pour protéger l’intégrité des places de marché et des programmes de fidélité.

Trusted Identities encourage également les clients légitimes à créer un profil pour leur compte. Ainsi, la solution élimine les obstacles qui jalonnent le processus d’achat en authentifiant les comptes des utilisateurs de façon plus rapide et plus précise. Les entreprises peuvent quant à elles intégrer Trusted Identities à leur propre solution d’authentification multifactorielle (MFA) et utiliser la plateforme de Forter pour remplacer leur dépendance vis-à-vis de l’empreinte numérique des appareils (digital fingerprinting) ou de la biométrie, entre autres solutions ponctuelles.

La solution Trusted Identities est l’un des rouages les plus performants du moteur décisionnel et de l’outil Identity Graph de Forter, qui a franchi le cap du milliard d’identités en ligne. Forter utilise l’apprentissage automatique (ML) pour comparer les tentatives d’accès aux comptes à sa base de données Identity Graph. Cela permet à Forter de distinguer les fraudeurs des clients, vendeurs et revendeurs légitimes mais aussi de détecter les tentatives de création de comptes multiples par un seul et même individu.

L’introduction de Trusted Identities couronne une année riche en évènements pour Forter. La valeur brute des marchandises traitées a franchi le cap des 250 milliards de dollars. En mai 2021, Forter a annoncé un tour de table de série F qui valorise l’entreprise à plus de 3 milliards de dollars. Au cours des mois qui ont suivi, la société a intégré les classements Forbes Cloud 100 et le Fintech 50.