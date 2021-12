SentinelOne étend le XDR aux appareils iOS, Android et Chrome avec Singularity Mobile

décembre 2021 par Marc Jacob

SentinelOne, Inc. annonce le lancement de Singularity Mobile, une nouvelle solution de sécurité mobile, alimentée par l’IA, offrant une protection, une détection et une réponse aux menaces autonomes sur les appareils iOS, Android et Chrome OS. Grâce à son IA comportementale de pointe sur les appareils, qui détecte et protège contre les logiciels malveillants mobiles, le phishing, les exploits et les attaques de type man-in-the-middle (MiTM), Singularity Mobile assure la sécurité et la confidentialité des données pour construire un modèle Zero Trust, de bout en bout.

Selon le rapport Mobile Security Index 2021 de Verizon, plus de la moitié des personnes interrogées ont subi des brèches aux conséquences désastreuses. Les appareils mobiles étant de plus en plus exploités comme authentificateurs d’applications d’entreprise de modèle Zero Trust, il est devenu impératif de protéger les plateformes mobiles.

La prévalence du travail hybride et des politiques de BYOD a créé une multitude de nouvelles cibles pour les attaquants. De nombreuses entreprises ont réagi en imposant l’utilisation de solutions MDM. Toutefois, la plupart d’entre elles ne sont que des gestionnaires de périphériques et n’incluent aucune fonction de protection contre les menaces mobiles (MTD) ou même de protection de base. Face à des utilisateurs qui ont le sentiment d’être protégés, à tort, le risque d’interruption de l’activité, d’exposition ou de perte de données et de cyberattaques augmente. Singularity Mobile offre une flexibilité de déploiement, y compris des intégrations MDM robustes, et une configuration autonome.

Singularity XDR offre une protection, une visibilité et une réponse de premier plan dans toute l’entreprise distribuée, y compris Windows, Mac, Linux et les workload dans le cloud. Avec Singularity Mobile, alimenté par Zimperium, la plateforme offre désormais une protection, adaptative et en temps réel, contre les menaces mobiles sur iOS, Android et Chrome OS, sans dépendre de la connexion cloud