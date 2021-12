Axis lance la 8ème génération de son système sur puce ARTPEC

décembre 2021 par Marc Jacob

Fonctions d’analyse assistées par deep learning en local

ARTPEC-8 prend en charge les fonctions d’analyse basées sur le deep learning en périphérie de réseau, là où les caméras ont la puissance de calcul suffisante pour analyser les données en local. Un exemple de ces fonctions est la détection et la classification très nuancée d’objets en temps réel, comme les types de véhicules. Elles sont à la base de l’application AXIS Object Analytics. D’autres fonctions d’analyse à base de deep learning, capables de fournir des éclairages exploitables à des fins de sécurité, de protection ou d’exploitation, sont également envisageables. Grâce à la plateforme ouverte Axis, ces autres applications d’analyse incluront des applications sur mesure développées par les partenaires d’Axis.

Atouts de l’analyse des données en périphérie de réseau

Exécutées par ARTPEC-8, les fonctions d’analyse par deep learning produisent d’autres avantages tangibles. L’analyse des données en local, dans la caméra, signifie qu’aucune information n’est perdue lors de la compression ou de la transmission, d’où des résultats plus fiables. Elle donne lieu à des alertes plus rapides qui permettent aux utilisateurs de réagir immédiatement pour protéger les biens et les personnes ou pour prendre les décisions opérationnelles qui s’imposent. Par ailleurs, elle engendre des économies du fait qu’elle mobilise moins de bande passante, d’espace de stockage et de serveurs, ce qui réduit les risques de perte de données sensibles.

ARTPEC-8 continue d’améliorer Axis Lightfinder 2.0 et Axis Forensic WDR pour un traitement d’image hors-pair dans des conditions de luminosité délicates. Ces fonctions forment le socle de la technologie Axis Scene Intelligence qui accroît les performances des applications d’analyse. Il en résulte des résultats homogènes, ainsi que des fonctionnalités de recherche rapides et précises à des fins d’enquête, assorties d’un taux de fausses alertes minimal, même dans les conditions de surveillance difficiles. Axis Scene Intelligence concrétise une expertise inédite sur le marché, issue de décennies d’expérience dans le traitement d’images.

Avantages pour la cybersécurité

ARTPEC-8 capitalise sur les fonctions de cybersécurité inaugurées avec ARTPEC-7, notamment la signature de firmware et l’amorçage sécurisé. ARTPEC-8 prend en charge Edge Vault pour le stockage sécurisé des clés cryptographiques et des certificats. Certaines caméras seront dotées d’un module TPM (Trusted Platform Module) pour un stockage sécurisé certifié FIPS. Ce nouveau SoC sera bientôt au cœur de la grande majorité des produits vidéo sur IP Axis. Les premières caméras à embarquer ce SoC seront les caméras dômes AXIS Q3536-LVE/38-LVE Dome Camera et la caméra en boîtier AXIS Q1656-LE Box Camera.