Fivetran annonce son intégration à Microsoft Azure

janvier 2022 par Marc Jacob

Suite au lancement en 2021 de Fivetran Business Critical, Fivetran annonce son intégration à Microsoft Azure en tant que plateforme cloud. Fivetran Business Critical est une plateforme d’intégration de données de bout en bout, entièrement gérée et sécurisée, qui offre aux organisations le plus haut niveau de protection pour les données sensibles, permettant aux entreprises et aux clients de Microsoft Azure de créer un Modern Data Stack sécurisé et conforme.

Cette nouvelle offre permettra aux clients conjoints de Fivetran et d’Azure de transformer les données en informations commerciales plus rapides tout en restant conformes à un ensemble de mesures de sécurité et de confidentialité des données.

Intégration des données sans compromis sur la sécurité et la confidentialité

Les résultats d’une récente enquête d’IDC montrent que près de 60 % des entreprises sont confrontées chaque année à la perte ou à la fuite de renseignements personnels identifiables, et que près de la moitié d’entre elles y sont confrontées chaque mois. Pour les grandes entreprises qui migrent ou répliquent activement des données dans le cloud, il existe des considérations importantes liées à la sécurité en matière d’intégration des données.

Tout d’abord, les contrôles basés sur les rôles et les politiques sont essentiels pour gouverner, préserver et auditer les données et les droits associés. Mais si ces contrôles ne sont pas gérés correctement, une complexité et un risque inutiles sont introduits. Deuxièmement, il y a souvent plusieurs outils ETL avec du code obscurci et des points d’intégration qui doivent être gouvernés. Sans une appropriation adéquate de la gouvernance des données, les menaces internes ou les pirates informatiques ont davantage de possibilités d’exploiter les données.

Troisièmement, la sécurité et la confidentialité des données sont encore des préoccupations secondaires, malgré la sensibilité et la valeur des données traitées. Compte tenu de la complexité des données d’entreprise et des architectures analytiques, du manque de ressources et de l’urgence d’accéder à de nouvelles sources de données pour la prise de décision, les préoccupations courantes en matière de confidentialité des données sont les suivantes :

● Respecter les exigences en matière de sécurité et de confidentialité des données, telles que le RGPD, le CCPA (California Consumer Privacy Act - relatif à la protection des informations des consommateurs californiens - adopté par l’État de Californie) et le HIPPA (Health Insurance Portability and Accountability Ac - loi votée par le Congrès des États-Unis en 1996 concernant la santé et l’assurance maladie) .

● S’assurer que les données de l’entreprise sont conformes aux exigences internes et externes en matière de résidence des données.

● Sécuriser les données lorsqu’elles passent sur des réseaux publics

● Réduire la complexité du Data Stack et les besoins d’accès aux données.

Tout comme la dette technique, la dette de sécurité survient lorsque les organisations n’investissent pas suffisamment d’argent ou de ressources dans les efforts de sécurité dès le départ. Les architectes de données doivent trouver un meilleur moyen de prendre en compte ces aspects dans leur stratégie d’intégration des données afin d’atténuer la dette de sécurité et les risques potentiels, tels que la fuite de données, la violation de données et la non-conformité aux réglementations sectorielles. Sinon, ces dettes peuvent finir par devenir un fardeau à long terme qui peut coûter des millions, voire des milliards de dollars aux entreprises.

Considérée comme la plateforme d’intégration de données dans le cloud la plus sûre de l’industrie, Fivetran Business Critical permet aux entreprises possédant des données extrêmement sensibles de créer des pipelines de données sécurisés et automatisés vers Azure tout en garantissant le respect des exigences de conformité. Cette nouvelle intégration avec Microsoft Azure s’appuie sur la nouvelle que nous avons annoncée en septembre dernier concernant notre intégration globale avec le cloud Azure.

Rohan Kumar, vice-président de Microsoft Azure Data, a déclaré ce qui suit au sujet de l’intégration de Fivetran à Azure : « Alors que les entreprises choisissent Azure pour leur plateforme de données, cette intégration avec Fivetran permettra aux clients de déployer les services d’intégration de données de Fivetran au sein d’Azure - notamment avec Azure Synapse. Nous nous réjouissons de cette collaboration continue entre Azure et Fivetran qui accélérera la capacité de toute organisation à transformer ses données en informations exploitables. »

Voici les principales caractéristiques de Fivetran Business Critical pour Azure :

● Azure Private Link : Offre la possibilité de sécuriser le trafic réseau entre Fivetran et Azure en utilisant Azure Private Link. Les entreprises peuvent éviter de faire transiter le trafic par l’Internet public et éliminer l’exposition aux menaces de sécurité.

● Clés gérées par le client : Business Critical utilise un système KMS géré par le client (Azure Key Vault) pour détenir la clé de chiffrement principale que Fivetran utilise pour chiffrer les informations d’identification et les données temporaires traitées dans le service. Cela permet l’arrêt immédiat de l’activité du connecteur par le client en cas de violation ou d’autre événement de sécurité.

● Prise en charge des régions en cloud : Déployez facilement Fivetran au sein de différentes zones géographiques et régions spécifiques pour répondre à toutes les exigences de résidence des données.

● Validation PCI DSS de niveau 1 : La validation PCI DSS de niveau 1 assure la protection de ses clients qui traitent des données de cartes de crédit et de titulaires de cartes. Cette validation permet également aux entreprises des secteurs de la vente au détail, de la finance et du commerce en ligne de répondre aux exigences de l’industrie en matière de sécurité et de confidentialité des données.

Fivetran poursuit sa mission qui consiste à rendre l’accès aux données aussi simple et fiable que l’électricité, et ceci est un nouveau pas dans cette direction. Ses clients peuvent non seulement choisir la plateforme en cloud qui leur convient le mieux, mais ils peuvent aussi s’assurer que les données qui entrent et sortent de n’importe quel cloud sont fiables et sécurisées. Pour en savoir plus sur la façon de mieux sécuriser vos données sur Azure, consultez le site Fivetran Business Critical.