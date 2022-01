Scaleway lance Multi-AZ Object Storage

janvier 2022 par Marc Jacob

Scaleway lance sa solution Object Storage dans une configuration Multi-AZ entièrement redondante. Répondant au besoin des entreprises de protéger leurs données contre les incidents physiques qui peuvent avoir un impact sur la continuité des activités, voire rendre impossible la récupération complète des données, Object Storage Multi-AZ améliore et renforce la résilience des données sous trois zones de disponibilité (Availability Zone, AZ) indépendantes et géographiquement séparées au sein de la région fr-par de l’entreprise.

En ouvrant sa zone de disponibilité dans un abri nucléaire à Paris, fr-par-3, à la fin de 2021, Scaleway a créé sa première région européenne complète. La solution Object Storage, offre PaaS clé dans l’écosystème cloud de Scaleway, évolue aujourd’hui vers une solution résiliente Multi-AZ, conçue pour une redondance élevée, une véritable résilience et une durabilité sans faille des données.

Basé sur une architecture qui gère les données sous forme d’objets (contrairement aux solutions gérant les données sous forme de hiérarchie de fichiers, ou de blocs dans des secteurs et des pistes), Object Storage est une solution hautement évolutive. Ce dernier rend les fichiers disponibles en quelques millisecondes, grâce à une nouvelle architecture logicielle conçue par Scaleway, et à un ensemble de dispositifs de stockage haut de gamme situés dans trois datacenters différents, dont la zone de disponibilité au sein d’un abri nucléaire, fr-par-3.

Fort de ces nouveautés logicielles et infrastructure, Object Storage prend désormais en charge jusqu’à 10 milliards d’objets et des centaines de pétaoctets par baquet, ainsi que jusqu’à 200 Gbit/s de trafic de sortie, avec la promesse d’une durabilité de 9’9, le choix de n’importe quelle classe de service par objet, la prise en charge du cycle de vie, le versionnage des baquets, le verrouillage des objets et de nombreuses autres fonctionnalités clés.

Une solution de stockage objet souveraine, compatible S3, pour une résilience multi-AZ ultime

Scaleway est le premier fournisseur européen à proposer la résilience des données dans trois zones de disponibilité indépendantes au sein d’une même région. Jusqu’à présent, cette option n’était disponible que chez les acteurs dominants du marché, qui n’adhèrent pas aux valeurs européennes telles que la souveraineté et le choix du cloud. Avec cette nouvelle classe de stockage, Scaleway dispose désormais d’une solution de stockage parmi les plus complètes et performantes au monde, nativement compatible S3, pour une fraction du prix des acteurs dominants.

Une pile technique conçue par Scaleway de A à Z

Grâce à l’expertise unique de ses équipes R&D et à plus de 20 ans d’expérience dans les systèmes distribués, Scaleway est l’un des derniers acteurs indépendants, et le seul acteur européen, à fournir une pile technique entièrement construite en interne et détenue de bout en bout. Il en résulte une solution évolutive, souveraine, résiliente et performante, depuis le serveur et le datacenter, jusqu’à la pile logicielle.

Un protocole de sécurité des données renforcé, pour garantir l’intégrité des objets

Grâce à une mise en œuvre 6+3 du code d’effacement, Scaleway garantit l’intégrité et la disponibilité des données, rendant ainsi le stockage résistant aux pannes de serveur. Avec ce schéma de codage d’effacement, chaque objet est divisé en six fragments, auxquels s’ajoutent trois fragments de parité supplémentaires.

Avec Multi-AZ Object Storage, Scaleway apporte la résilience ultime aux données, au niveau de la zone de disponibilité. Les données sont stockées dans l’infrastructure Multi-AZ qui répartit les données sur trois zones de disponibilité indépendantes. Dans les rares cas où une zone de disponibilité est complètement perdue en raison d’un accident tel qu’une coupure de fibre optique, une panne de courant, une défaillance du réseau ou des catastrophes telles qu’un incendie, une inondation ou un tremblement de terre, les données peuvent toujours être reconstruites et restent disponibles.

Une tarification accessible

Cette nouvelle offre standard hautement résiliente est proposée pour une fraction du prix des acteurs dominants, à seulement 0,013 €/GB/mois.

Pour répondre à tous les besoins des clients, Scaleway crée également une nouvelle classe de stockage, One Zone - IA (Infrequent Access, accès peu fréquent), conçue pour les données qui n’ont pas besoin d’être consultées fréquemment, comme les copies de sauvegarde secondaires et les données faciles à recréer. Avec la classe One Zone - IA, les clients ont toujours la possibilité de stocker des données dans une seule zone de disponibilité, et donc à un coût moindre. One Zone - IA peut également être intégrée aux règles de gestion du cycle de vie des utilisateurs, tout comme les classes Standard et Glacier, pour 0,01 €/GB/mois.