ExpressVPN annonce deux nouvelles fonctionnalités

janvier 2022 par Marc Jacob

ExpressVPN annonce la disponibilité de deux nouvelles fonctionnalités : Threat Manager et Parallel Connections. L’implémentation de ces innovations a été rendue possible grâce à Lightway, le protocole VPN maison, open-sourcé et audité par Cure53 d’ExpressVPN.

Threat Manager est une nouvelle fonctionnalité de confidentialité qui protège contre les applications, les trackers et les logiciels malveillants. Conçu pour compléter l’expérience VPN des utilisateurs, Threat Manager est un bloqueur de trafic, basé sur le DNS, empêchant les appareils de communiquer avec un ensemble de sites web et d’applications tierces connues pour suivre de façon intempestive ou malveillante l’activité des utilisateurs. Avec cette fonctionnalité activée, ExpressVPN ne se contente pas uniquement de protéger le trafic réseau des utilisateurs contre des tierces parties (comme un FAI). Il bloque également le trafic vers des acteursmalveillants (comme les traqueurs et les escrocs en ligne).

Contrairement à la protection au niveau du navigateur qui existe actuellement sur le marché, Threat Manager offre une protection plus complète en couvrant toutes les applications et sessions de navigateur sur les appareils des utilisateurs. Quelle que soit l’application qui tente de partager des données, qu’elle soit ouverte ou en arrière-plan, Threat Manager l’empêchera de communiquer avec d’autres parties figurant sur la liste de blocage.

Les utilisateurs peuvent facilement activer ou désactiver cette fonctionnalité en se rendant dans leurs paramètres VPN.

Parallel Connections est une nouvelle fonctionnalité qui garantit des connexions VPN plus rapides et plus fiables. Auparavant, les applications d’ExpressVPN tentaient successivement différentes méthodes de connexion. Avec Parallel Connections, ExpressVPN tente désormais de se connecter en essayant toutes les méthodes possibles simultanément. Cela signifie des connexions beaucoup plus rapides pour les utilisateurs, particulièrement lorsqu’ils sont sur des réseaux comme ceux des écoles, des lieux de travail, des hôtels, des hôpitaux ou encore des aéroports qui appliquent certaines restrictions de trafic.

Les premiers résultats des tests ont montré des résultats prometteurs. En moyenne, ExpressVPN a constaté que Parallel Connections a contribué à améliorer les temps de connexion de manière significative : environ 25 % plus d’utilisateurs se connectent en moins d’une seconde1.

Lightway, le protocole VPN interne d’ExpressVPN a été le catalyseur et le moteur de ces avancées. Lightway permet à ExpressVPN de livrer de nouvelles fonctionnalités plus rapidement grâce à son infrastructure de plug-in qui facilite l’ajout de nouvelles fonctionnalités. Sa base de code simple et légère permet également à ExpressVPN d’avoir plus de contrôle et de souplesse pour proposer de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs.

• Threat Manager est actuellement disponible sur iOS et Mac. Il sera bientôt disponible sur toutes les autres plateformes. En savoir plus sur Threat Manager.

• Parallel Connections est actuellement disponible sur iOS. Il sera bientôt disponible sur toutes les autres plateformes.

• Lightway a été lancé en août 2021. Le code principal a été mis à disposition en open source par ExpressVPN, le tout audité de façon indépendante par Cure53. En savoir plus sur Lightway.