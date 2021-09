Fivetran annonce l’acquisition de HVR, et une nouvelle levée de fonds de $565 millions

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

La combinaison des technologies de Fivetran et de HVR va permettre d’accélérer la mission de Fivetran, qui est de rendre l’accès aux données aussi simple et fiable que l’accès à l’électricité. L’acquisition – en cash et en actions pour une valeur de $700 millions – renforce la position de Fivetran sur le marché de l’intégration de données pour toutes les industries et tous les types de clients. Les capacités combinées de Fivetran et de HVR vont permettre de réaliser des analytics à partir des données d’entreprise les plus critiques sans compromettre à la fois la sécurité et la simplicité d’utilisation.

Les clients de Fivetran auront ainsi accès à un plus large éventail de solutions de réplication de données, dont les connecteurs capturant les changements de données de HVR, et une option sécurisée sur site pour les entreprises dotées de bases de données traditionnelles. Les clients de HVR auront accès à la gamme de connecteurs de données préconfigurés et managés et aux capacités de transformation de données de Fivetran.

La transaction a été approuvée par les conseils d’administration des deux sociétés. Toutefois, la finalisation de l’acquisition de HVR par Fivetran reste sujette à l’approbation des autorités compétentes. Ceci devrait être chose faite début octobre 2021.