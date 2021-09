OVHcloud obtient la certification Cloud and Infrastructure Operations de SAP® pour ses datacenters français

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

OVHcloud annonce l’obtention de la certification Cloud and Infrastructure Operations délivrée par SAP pour ses datacenters français.

SAP propose un programme de certification pour les partenaires qui managent les environnements de leurs clients dans le cloud ou sur site. Les activités opérationnelles certifiées par SAP accompagnent les clients pour identifier les fournisseurs de services les plus adaptés à leurs besoins en matière de qualité, de périmètre et de localisation. Pour les partenaires certifiés, il s’agit de bénéficier d’un levier de croissance supplémentaire et d’une nouvelle visibilité auprès de l’écosystème SAP.

Quelques jours après le lancement officiel de son offre Hosted Private Cloud qualifiée SecNumCloud, cette nouvelle annonce confirme la vision d’OVHcloud, qui souhaite associer les atouts de son modèle industriel à ceux de l’écosystème numérique et de ses partenaires. L’obtention de la certification SAP pour les activités Cloud et Infrastructure est essentielle pour désormais proposer le meilleur des solutions ERP développées par SAP, le tout hébergé sur un cloud de confiance ouvert, réversible, et qui place la protection des données au cœur de sa promesse.