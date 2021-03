Facebook lance l’authentification FIDO sur appareil mobile pour lutter contre le phishing

mars 2021 par MARC JACOB

Facebook a adopté l’authentification FIDO, qui utilise des identifiants de connexion cryptographiques uniques sur chaque site web, ne quittent jamais l’appareil de l’utilisateur et ne sont jamais stockés sur un serveur. Il est prouvé que FIDO protège contre le phishing, la technique la plus courante et la plus efficace utilisée par les fraudeurs pour accéder illégalement à des comptes.

Par ailleurs, d’après les premiers résultats d’une nouvelle étude de l’Alliance FIDO à paraître prochainement, 40 % des français ont vu leurs réseaux sociaux piratés ou consultés sans autorisation, ou connaissent quelqu’un ayant vécu cette situation. Un nombre croissant de piratages de médias sociaux ont fait la une des journaux aux quatre coins du monde.

L’étude de l’Alliance FIDO révèle également que pour 61% des répondants, le téléphone était la source d’inquiétude principale lorsqu’il s’agissait de la sécurité de leurs réseaux sociaux. Cette inquiétude est surtout ressentie par les jeunes de 18 à 24 ans et les 25-35 ans, puisque le chiffre atteint 73 % pour ces deux groupes. Le téléphone est l’appareil qui préoccupe le plus les gens dans presque tous les autres groupes d’âge. Les adultes de plus de 65 ans sont le seul groupe à ne pas suivre cette tendance, 33 % d’entre eux se souciant davantage de leur ordinateur portable que de leur téléphone mobile (24 %).

« Les réseaux sociaux sont des cibles de plus en plus courantes pour les fraudeurs, et nous savons que les principales plateformes prennent cela très au sérieux. » affirme Andrew Shikiar, Executive Director de l’Alliance FIDO. « Au fur et à mesure que les organisations adoptent l’authentification FIDO, nous verrons les incidents de piratage diminuer de manière significative, car elle rend les organisations et les individus pratiquement immunisés contre certaines des formes d’attaques les plus réussies. Récemment, nous avons assisté à une vague de compromission de comptes de personnes très en vue, mais comme le montre notre étude, toute personne qui attache de l’importance à ses informations privées devrait envisager d’utiliser une clé de sécurité FIDO. »