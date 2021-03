Aruba élargit sa gamme de solutions de sécurité

mars 2021 par Marc Jacob

Aruba, une société Hewlett Packard Enterprise, vient d’annoncer un ensemble élargi de solutions Edge et IoT intégrées, conçues pour permettre aux organisations de ramener les employés sur leur lieu de travail physique en toute sécurité. Développées à l’aide des points d’accès Wi-Fi d’Aruba, des radios EnOcean 800/900MHz qui s’insèrent dans les points d’accès et des dispositifs IoT compatibles d’Aruba Technology Partners, ces solutions surveillent les espaces de réunion, l’occupation des bureaux, la qualité de l’air et la programmation du nettoyage et de la désinfection. En profitant de l’infrastructure existante des clients Aruba et en exploitant des applications basées sur le cloud, ces solutions peuvent être déployées rapidement et éliminent le besoin de réseaux IoT multicouches et coûteux.

Alors que le monde continue à s’adapter aux nouvelles contraintes engendrées par la pandémie, les organisations envisagent une myriade de scénarios de retour sur site, notamment la réouverture des bureaux et le retour physique des employés en toute sécurité. L’infrastructure informatique couvrant déjà toute l’entreprise, elle constitue la plateforme idéale pour mettre en place des systèmes et des processus interorganisationnels englobant la distanciation sociale, le contact tracing, le contrôle de l’infection et la gestion des espaces. Des applications flexibles, dans le cloud, ciblant ces cas précis peuvent être rapidement mises en place, à un coût minimal, au fur et à mesure que des initiatives de retour sur site sont déployées.

Aruba ESP (Edge Services Platform) fournit l’infrastructure réseau unifiée, sécurisée et basée dans le cloud qui sous-tend l’intégration d’EnOcean à Aruba. En branchant un simple adaptateur USB 800/900MHz EnOcean à un point d’accès Aruba compatible, on peut communiquer avec des contrôleurs de la qualité de l’air, des détecteurs de présence, des capteurs de niveau de lumière et d’autres dispositifs utilisant des protocoles développés par EnOcean, et ses radios sans fil et ses alimentations à récupération d’énergie. Les données IoT sont transmises en continu du point d’accès à l’application cible par des tunnels sécurisés. Aruba ESP applique des politiques de sécurité cohérentes et assure une gestion unifiée à partir d’un point de contrôle unique. Les clients ont la liberté de mettre en œuvre des solutions de retour sur site à tout moment, dans le cadre de déploiements nouveaux ou existants, sans avoir à reconstruire ou remplacer l’infrastructure existante.

Quelques exemples d’applications de retour sur et de partenaires technologiques :

• Gestion des salles de réunion : Les capteurs sans fil sont idéaux pour gérer la disponibilité, l’occupation, la qualité de l’air et les exigences de nettoyage des espaces de réunions. L’EnoPuck de DEUTA Controls identifie visuellement si un espace est réservé, occupé, disponible ou libéré, tout en surveillant simultanément la qualité de l’air et les niveaux de lumière. Le départ d’un occupant peut automatiquement déclencher une demande de nettoyage et de désinfection.

• Gestion de l’occupation : Pour garantir le respect des protocoles de distanciation et d’assainissement, l’application Mobius Flow d’IAconnects gère les compteurs de personnes et les capteurs d’occupation pour surveiller l’état des zones communes, par exemple les toilettes, les cuisines et les salles de réunion. Une fonction de « seuil de nettoyage » alerte la maintenance lorsqu’une zone nécessite une attention particulière.

• Des sanitaires intelligents : La solution de sanitaires intelligents de Nanjing Winshine vérifie le flux de circulation et l’occupation des espaces en temps réel. Les employés sont avertis lorsque les toilettes sont indisponibles, et l’application peut générer automatiquement des bons de travail pour les services de nettoyage et de désinfection.

• Ventilation à la demande : Généralement utilisée dans les salles de classe, les bâtiments publics et les bureaux, la solution de capteur de CO2 de Thermokon contribue à la ventilation orientée vers la demande pour réduire le risque d’infection. La solution mesure actuellement le CO2 dans une zone particulière et active le système de ventilation pour répondre aux normes de qualité de l’air définies. La détection de la température, de l’humidité relative et des composés organiques volatils (COV) sera disponible dans le courant de l’année.

• Gestion des bâtiments : L’application de gestion des bâtiments de Titanium Intelligent Solutions gère l’éclairage, l’énergie et l’efficacité des espaces pendant les confinements et lorsque des couvre-feux sont mis en place. Les fonctions du bâtiment sont contrôlées à distance et en toute sécurité via une application web simple.