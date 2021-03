Pure Storage intègre le stockage en mode bloc à Microsoft Azure

mars 2021 par Marc Jacob

Pure Storage annonce la disponibilité générale de Pure Cloud Block Store sur la marketplace de Microsoft Azure. Grâce à une couche de données commune aux environnements multi-cloud, les clients peuvent migrer vers le cloud selon leurs conditions. Ils bénéficient alors d’une portabilité transparente des applications vers le cloud et la possibilité de compléter les charges de travail sur site par des solutions de développement/test, de reprise après sinistre et de haute disponibilité dans le cloud.

Si les entreprises recherchent de plus en plus à bénéficier des atouts du cloud, notamment la simplicité de gestion, la consommation à l’usage et les mises à jour sans interruption, elles savent que la meilleure façon d’atteindre leurs objectifs passe par la mise en œuvre d’une approche hybride de l’infrastructure. D’après les prévisions d’IDC, d’ici la fin de cette année, plus de 90 % des entreprises dans le monde auront entrepris une refonte de leur infrastructure en combinant des clouds privés sur site ou dédiés, plusieurs clouds publics, ainsi que des plateformes traditionnelles.

Pure Cloud Block Store garantit des transferts de données parfaitement fluides au sein des environnements sur site et cloud en offrant aux clients une expérience régulière, quel que soit l’endroit où sont stockées leurs données – sur site, cloud, cloud hybride ou multi-cloud. Pure Storage travaille en étroite collaboration avec Microsoft pour accompagner leurs clients communs dans leur transition vers le cloud en répondant à leurs différents besoins, notamment :

● Une couche de données commune aux différents environnements : comme Pure Cloud Block Store exécute le même système d’exploitation que les systèmes FlashArray de Pure, les clients bénéficient de l’ensemble des avantages d’une plateforme de stockage d’entreprise (réduction de données, snapshots intégrés, Thin Provisioning et haute disponibilité) en mode natif dans le cloud avec, en prime, des transferts de données 100 % fluides entre les clouds. La solution fournit également des API et des mécanismes d’automatisation cohérents entre les environnements sur site et cloud, ce qui permet aux développeurs de créer une seule solution et de la déployer à l’échelle du cloud hybride.

● Résilience et fiabilité : Pure Cloud Block Store renforce la fiabilité du stockage cloud en éliminant les points de défaillance uniques afin de garantir la résilience des applications et des données. Également annoncé, le programme Pure Validated Design (PVD) for Microsoft SQL Server Business Resilience garantit la continuité des opérations des bases de données SQL Server critiques s’exécutant dans des environnements sur site, et permet la reprise après sinistre dans le cloud en s’appuyant sur la nouvelle solution Pure Cloud Block Store pour Microsoft Azure comme plateforme cible hautement disponibilité. En combinant SQL Server et les technologies FlashArray//X, FlashArray//C et Cloud Block Store de Pure, les clients pourront maximiser la disponibilité de leurs applications, assurant ainsi la continuité de leurs opérations pour les charges de travail SQL Server les plus importantes.

● Rentabilité : La solution offre aux clients natifs cloud un important potentiel d’économies grâce aux fonctions de réduction de données de Pure et à la diminution des frais de gestion associée au stockage en mode bloc cloud. Ce dernier élimine la gestion des IOPS, de la bande passante et de la capacité des volumes individuels. L’efficacité des mécanismes de gestion permettent aux clients d’acheter moins de capacité dans le cloud sans faire l’impasse des fonctionnalités ni de la flexibilité de leur stockage d’entreprise.

Les services d’abonnement de Pure comprennent le programme EvergreenTM ainsi qu’un abonnement unifié, qui permet aux clients de bénéficier de solutions sur site et de la solution Pure Cloud Block Store dans le cadre d’un même contrat. L’abonnement unifié de Pure est un service d’entreprise élaboré, qui offre une grande flexibilité pour la consommation du stockage.