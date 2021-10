FMI développe une offre d’assurance cybersécurité en partenariat avec Assurances Gelpi, expert du risque entreprise

octobre 2021 par Marc Jacob

Deux entreprises régionales expertes au service des TPE/PME

80 % des entreprises françaises ont constaté au moins une cyberattaque dans l’année et plus de la moitié sont des PME, plus vulnérables que les grands groupes souvent suréquipés. Près de 60 % des victimes d’attaques de logiciels malveillants (malware) sont des petites et moyennes entreprises, souvent plus vulnérables.

Face à ce constat, il est indispensable de les accompagner dans l’assurance contre les atteintes aux données numériques détenues et/ou gérées par l’entreprise, (que celles-ci lui appartiennent ou qu’elles lui soient confiées par des tiers). C’est pourquoi FMI Groupe, expert de l’infogérance et de l’hébergement en Auvergne-Rhône-Alpes et Assurances Gelpi, cabinet d’assurance spécialiste du risque informatique innovent et proposent désormais une offre inédite à destination des PME, alliance de leurs savoir-faire complémentaires.

60% des petites entreprises cessent leurs activités dans les 6 mois suivant une cyberattaque compte tenu du coût des dommages. En effet. 8 % des ETI sont couvertes par un contrat d’assurance cyber et seulement 0.002% pour les PME. L’offre Cyber formulée par FMI Groupe et Assurances Gelpi est le fruit d’une réflexion commune portée par des valeurs fortes : la proximité et l’accompagnement du dirigeant de TPE / PME dans la gestion quotidienne de son parc informatique.

Une garantie qui prend en compte tous les risques de piratages informatiques

La Garantie Cyber proposée par FMI et Gelpi permet de prévenir les assurés dès lors qu’une atteinte aux données, à la sécurité du système d’information ou à la sécurité du système informatique du prestataire d’externalisation est détectée. Sans oublier l’erreur humaine ou la menace d’extorsion avec paiement de rançon. « Notre rôle est d’être un allié quotidien du chef d’entreprise dans la veille de son informatique en mettant à sa disposition un éco système d’experts Nous apportons ainsi un service sur-mesure de proximité pour répondre à toutes leurs demandes. Cette garantie vient compléter notre offre d’infogérance et d’hébergement sécurisé », précise Loetitia Colas, PDG de FMI Groupe.

Cette garantie complète offre de nombreuses couvertures comme l’Intervention immédiate d’experts 24h/24 et 7J/7 pour débloquer les systèmes, la prise en charge de rançon pour certaines compagnies, l’enquête administrative (dont sanction) ainsi que les dommages subis et causés.

Quelques exemples

les employés n’arrivent plus à accéder au système informatique. La direction reçoit un message en anglais indiquant que ce dernier ne sera débloqué qu’après paiement d’une rançon ;

le site internet d’une société commerciale est inaccessible les 3 jours qui précèdent les fêtes de noël et privant l’entreprise d’une partie importante de son CA ;

un salarié du service commercial envoie par erreur un mail avec un fichier contenant des données personnelles sensibles...

« Pour ces cas concrets, la Garantie Cyber peut entrer en vigueur et ainsi dédommager rapidement ces entreprises impactées, ajoute Ghislain Gelpi, expert du risque entreprise. Notre mission est de pouvoir anticiper tous les risques informatiques possibles pour nos clients afin qu’ils soient protégés en toute occasion. Cette offre co-créée avec FMI Groupe est une brique spécialisée et ultra-sécurisé à ajouter à des garanties d’assurances plus traditionnelles déjà contractées. »

Une offre adaptée aux réels besoins de petites entreprises

Côté tarifs, ceux-ci sont indexés sur le chiffre d’affaires de l’entreprise et le montant de garantie souhaité. Cette offre s’adresse principalement à des TPE / PME du territoire rhônalpin. Avec des cotisations de 1 800 € TTC / an par exemple pour une entreprise éligible dont le chiffre d’affaires est de 4.000.000 €, le montant de garantie peut aller jusqu’à 500.000 €.

La balance bénéfice / risque s’avère donc aussi intéressante que sécurisante pour les PME et les ETI.