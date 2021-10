Recorded Future lance le module Identity Intelligence pour valider l’authenticité des identités numériques

octobre 2021 par Marc Jacob

Recorded Future annonce l’expansion de son Intelligence Platform avec le module Identity Intelligence, qui sert à valider l’authenticité de l’identité numérique. Les identités numériques sont le passeport pour accéder au monde en ligne d’aujourd’hui, et les auteurs de menaces exploitent agressivement cet ensemble de données universel mais sensible des Informations Personnellement Identifiables (PII). Apportant de la clarté aux surfaces d’attaque, Recorded Future est en mesure de perturber les adversaires en permettant la validation des identités par intelligence à travers le monde numérique.

Les efforts d’authentification d’aujourd’hui sont insuffisants pour lutter contre l’augmentation de la fraude ciblant les identités numériques. Au cours de cette dernière année, 61 % des atteintes concernaient les données d’identification, ce qui signifie qu’une nouvelle approche de vérification de l’identité numérique est nécessaire. Les organisations ont besoin d’une collecte en temps réel des identités compromises afin d’identifier, de juger et de répondre rapidement et en toute confiance aux comptes frauduleux.

Recorded Future permet de découvrir, de corréler et de synthétiser des identités compromises en renseignements exploitables, ce qui aide à protéger les organisations contre les conséquences financières, juridiques mais aussi les conséquences sur la réputation. Avec la surveillance automatisée, il permet une défense proactive mais réduit également le risque de dommages à l’entreprise en trouvant et en corrigeant immédiatement les identités compromises avant qu’elles ne puissent être utilisées lors d’une attaque.

Identity Intelligence de Recorded Future

Recorded Future offre des détails essentiels pour les identités frauduleuses liées aux employés, aux partenaires et aux clients d’une organisation à partir d’une gamme inégalée de code source ouvert, de Web clandestin et des sources techniques. Identity Intelligence de Recorded Future offre une visibilité et des preuves en temps réel permettant aux équipes de sécurité et d’informatique d’identifier rapidement les identités compromises et de lancer immédiatement les flux de travail d’intervention en aval.

Éliminant la nécessité d’agréger, de corréler et de trier manuellement les données compromises, le module Identity Intelligence de Recorded Future permet aux équipes d’authentification et d’identité de :

Détecter en temps réel les comptes exposés

Réagir aux compromis avant que l’entreprise ne soit touchée

Obtenir une visibilité inégalée dans les sources ouvertes et du Web clandestin

L’expansion de Recorded Future Intelligence Platform, source unique de renseignements faisant autorité, permet aux organisations d’élaborer des programmes de sécurité holistiques dans un large éventail de secteurs d’activité au sein de l’entreprise, avec des observations pertinentes exploitables.