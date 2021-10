BT lance une nouvelle plateforme de sécurité révolutionnaire, Eagle-i, pour prévoir et prévenir les cyberattaques

octobre 2021 par Patrick LEBRETON

Les entreprises et les organismes du secteur public continuent de faire face à une croissance exponentielle du volume et de la complexité des cyberattaques. Une nouvelle étude de BT a révélé une augmentation de plus de 50 % du trafic de logiciels malveillants au cours des six derniers mois. Parallèlement à une pénurie mondiale de professionnels de la sécurité qualifiés, les organisations du monde entier ont du mal à maîtriser l’évolution des cybermenaces et à maintenir leurs défenses.

La croissance incessante et la nature toujours changeante du paysage des menaces imposent une nouvelle approche proactive de la cybersécurité

Les clients bénéficieront des progrès de l’IA et de l’automatisation, combinés à l’expertise de BT en matière de réseaux, dans le cadre d’une plateforme de cyberdéfense révolutionnaire

Eagle-i s’appuie sur les récents investissements de BT en matière de sécurité et sur son écosystème de partenaires pour s’attaquer à des problèmes tels que l’augmentation de plus de 50 % du trafic de logiciels malveillants au cours des six derniers mois

En réponse, BT lance sa plateforme de cyberdéfense la plus sophistiquée à ce jour : Eagle-i. Elle associe la connaissance du réseau de BT, leader du secteur, aux progrès de l’IA et de l’automatisation pour prévoir, détecter et neutraliser les menaces de sécurité avant qu’elles n’aient l’occasion d’infliger des dommages. La plateforme a été conçue pour permettre un auto-apprentissage à partir des renseignements fournis par chaque intervention, de sorte qu’elle améliore constamment sa connaissance des menaces et affine dynamiquement la façon dont elle protège les clients dans un environnement multi-cloud.

Eagle-i utilisera une couche d’intelligence artificielle pour détecter les problèmes en temps réel et fournir des réponses automatiques intelligentes, ce qui permettra aux utilisateurs d’accélérer considérablement leur réaction aux problèmes de sécurité et de devancer les cybermenaces. Elle est également capable de s’intégrer aux technologies de l’ensemble de l’écosystème de la sécurité, de sorte que les organisations peuvent à la fois optimiser leurs capacités et repérer toute faille dans leurs défenses sans avoir à remplacer les investissements existants. La plateforme sous-tendra la manière dont BT protège ses opérations mondiales et fournira des améliorations progressives et des fonctionnalités accrues pour tous les services de sécurité gérés de BT.